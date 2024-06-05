Территорию Академии биатлона в Красноярске перекрыли из-за появления медведя

Posted 5 июня, 07:36
Published 5 июня, 07:36
Modified 5 июня, 08:28
Updated 5 июня, 08:28
Сегодня спортсмены заметили медведя в районе Биатлонной, 37. Хищник пробрался на территорию спорткомплекса и снес забор, напугав детей, тренирующихся в этот момент.
После этого юных спортсменов эвакуировали и отменили все занятия. По словам очевидцев, медвежонок был примерно с метр ростом.
В минприроды края «Проспекту Мира» рассказали, что медведя смогла заснять камера видеонаблюдения, которая находится за территорией спортивного комплекса.
«По словам управляющего Академией биатлона, принято решение на время ограничить доступ людей на территорию», — отметили в министерстве.
Также в минприроды пояснили, что сейчас специалисты осматривают территорию для того, чтобы установить возможность встречи с медведем.
Министерство просит красноярцев не посещать прилегающую местность до устранения угрозы нападения.