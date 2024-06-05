В Красноярске проходит фестиваль театров кукол TERRA MAGICA

Posted 5 июня, 03:03
Published 5 июня, 03:03
Modified 5 июня, 04:34
Updated 5 июня, 04:34
«Наш театр кукол проводит уже свой третий межрегиональный фестиваль театра кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока. Этот проект в третий раз стартует в Красноярске. На сегодняшний день, билетов на спектакли уже нет. Поскольку 2024 год указом президента назван годом семьи, мы решили, что и наш фестиваль будет фестивалем семейного единства. Программа разнообразна и будет интересна детям разного возраста, от шести и старше. Неважно, какого возраста ваш ребенок — важно, чтобы вы всей семьей пришли на наш праздник», — рассказала директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова.
В Международный День защиты детей в концертном зале «Афонтово» состоялся благотворительный показ спектакля для семейного просмотра «ART-механика» Екатеринбургского театра кукол. (6+)
Партнером фестиваля выступает компания РУСАЛ, благодаря которой спектакль «Арт-механика» посмотрели семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи Красноярска. Также компания профинансировала изготовление памятного подарка детям — мягкой игрушки в виде «Мага» — символа фестиваля. Игрушка выполнена в фирменном стиле фестиваля с логотипом РУСАЛа.
«В Фестивале TERRA MAGICA участвуют кукольные театры, поэтому здорово, что он открывается первого июня. В этом году мы вместе с организатором фестиваля, Красноярским театром кукол, приняли решение организовать благотворительный спектакль для детей из многодетных семей Красноярска, в том числе и семей заводчан, а также для из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — рассказала директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа Елена Южакова.
Также зрителей ждала увлекательная интерактивная программа «Путешествие по магическим землям», где дети с родителями проходили игровые испытания на локациях: «Я горжусь своей семьей», «Моя родословная», «Семейная традиция». В конце путешествия участников ждала фотозона, на которой делали семейные фотографии.
«Очень интересный спектакль. Мне кажется, что дети как завороженные смотрели и очень смеялись». — поделилась впечатлениями зрительница по имени Ирина.
«Хороший спектакль. Мне кажется, что это спектакль не для маленьких детей, а чуть постарше, лет с 12. Все потому, что смысл очень глубокий — добро и зло. Вообще, здесь интересно и увлекательно. Судя по моей дочери, ей все очень нравится», — рассказала зрительница Ксения.
«Мне очень понравилось. Вообще, я нечасто приезжаю в Красноярск. Мне особенно понравился спектакль — в начале было страшно, а потом весело», — рассказала школьница Люба, приехавшая из Зеленогорска, чтобы увидеть постановку.
«ART-механика» — это спектакль об одиноком изобретателе, который настолько увлечен своей работой, что забывает об окружающем мире. Он хочет изобрести идеальную машину, и у него получается создать для себя друга. В этот момент жизнь открывается для него с другой стороны.