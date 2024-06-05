В Красноярске закрыли дом престарелых. Теперь родственники не могут найти постояльцев

Posted 5 июня, 07:08
Published 5 июня, 07:08
Modified 7 июня, 09:20
Updated 7 июня, 09:20
Как рассказали в прокуратуре, пансионат находился на улице Глинки. Когда сотрудники ведомства приехали в приют, то выяснили, что там находились 87 человек, 31 из которых были лежачий.
В доме престарелых нашли множество нарушений: у заведения не было лицензии на ведение медицинской деятельности, отсутствовала противопожарная система, лекарства хранились с нарушением температурного режима.
Также внутри помещения проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а в случае ЧС сотрудники не смогли бы обеспечить надежную эвакуацию пенсионеров.
Суд запретил эксплуатацию пансионата, его опечатали. Постояльцев расселили в больницы и краевые пансионаты.
Депутат краевого ЗС Илья Зайцев рассказал, что после закрытия пансионата руководство отключило телефоны и не отвечает на звонки родственников постояльцев.
«В итоге, вижу сообщения: „Второй день не могу найти маму“, „Телефоны не берут, скидывают, управляющая прикрылась тем, что больше там не работает“, — отметил он.
По словам Зайцева, родственники пенсионеров могут узнать необходимую информацию по телефону 229-16-31.