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Posted 5 июня, 07:08

Published 5 июня, 07:08

Modified 7 июня, 09:20

Updated 7 июня, 09:20

В Красноярске закрыли дом престарелых. Теперь родственники не могут найти постояльцев

5 июня 2024, 07:08

В Красноярске опечатали незаконный дом престарелых и потеряли постояльцев

В Красноярске закрыли дом престарелых «Валентина». Там незаконно размещали лежачих людей.

Как рассказали в прокуратуре, пансионат находился на улице Глинки. Когда сотрудники ведомства приехали в приют, то выяснили, что там находились 87 человек, 31 из которых были лежачий.

В доме престарелых нашли множество нарушений: у заведения не было лицензии на ведение медицинской деятельности, отсутствовала противопожарная система, лекарства хранились с нарушением температурного режима.

Также внутри помещения проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а в случае ЧС сотрудники не смогли бы обеспечить надежную эвакуацию пенсионеров.

Суд запретил эксплуатацию пансионата, его опечатали. Постояльцев расселили в больницы и краевые пансионаты.

Депутат краевого ЗС Илья Зайцев рассказал, что после закрытия пансионата руководство отключило телефоны и не отвечает на звонки родственников постояльцев.

«В итоге, вижу сообщения: „Второй день не могу найти маму“, „Телефоны не берут, скидывают, управляющая прикрылась тем, что больше там не работает“, — отметил он.

По словам Зайцева, родственники пенсионеров могут узнать необходимую информацию по телефону 229-16-31.

  • Ранее в Красноярске в пансионате «Ветеран» избили 89-летнюю женщину во время просмотра пасхальной службы. По словам родных, ей сломали нос. Как сообщается, на нее напали другие пенсионерки.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пенсионеры#Прокуратура#Нарушения#Дом престарелых
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