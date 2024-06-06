Четыре новых арт-объекта установят на правом берегу Красноярска

Posted 6 июня, 12:52
Published 6 июня, 12:52
Modified 6 июня, 12:54
Updated 6 июня, 12:54
«Сейчас», «Царь рыба», «Енисейские столбы» и «Баланс» победили в конкурсе по оформлению городских пространств. На реализацию идеи и полную установку арт-объектов у конкурсантов есть полгода.
Тема конкурса стала «Река умиротворения». Всего на поступило 10 заявок, из них отобрали четыре.
«Лучшими были признаны работы, которые интересны и креативны по замыслу. Они предполагают не только историю, наполненную городским мифотворчеством, но и некую активность для горожан. Все проекты гармонично впишутся в пространство микрорайона „Тихие Зори“, — заявли директор центра авторского самоопределения молодёжи „Зеркало“ Сергей Костюков.
В соцсетях некоторые пользователи уже высказались об этих идеях.
«С этой „Царь-рыбой“ уже замучили. Везде этого несчастного осетра пихают. В миллионном городе с историей есть только Суриков, Хворостовский, Астафьев (чуток) и его рыба (не чуток), Лука, Столбы… да лестницы повсеместные в небеса на любой пригорок. Край высокой культуры, ну».
«Почему всегда только в каком-то одном месте начинают облагораживать, а потом в него пытаются впихнуть ещё больше объектов?»
«Вообще эти столбики из камушков это домики духов, которые можно встретить в Хакасии. В Тайланде местная достопримечательность. А в Красноярске по ходу никто даже и не знает местные традиции».