Цены на проживание в палаточном лагере «Красноярских Столбов» выросли в 3 раза

В пресс-службе нацпарка «Борусу» сообщили, что до этого цены на проживание в палаточном городке поднимали только в 2020 году. Прайс держали, пока это было возможно, но за последнее время цены на обслуживание лагеря выросли, поэтому тариф тоже вырос: