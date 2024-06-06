Цены на проживание в палаточном лагере «Красноярских Столбов» выросли в 3 раза

Posted 6 июня, 12:03
Published 6 июня, 12:03
Modified 7 июня, 09:30
Updated 7 июня, 09:30
Внимание на это обратили спортсмены. Как сообщает телеграм-канал «Борус. Люди» в конце июня на территории «Столбов» пройдет один из этапов Кубка России по альпинизму. Спортсмены из разных регионов уже сейчас съезжаются в Красноярск, чтобы потренироваться до мероприятия. Их удивил рост цен.
«Плюс надо заплатить 300 рублей с человека за входной билет. Деньги не берут с посетителей, но зато берут с проживающих. То есть одному человеку переночевать в палатке стоит 2300 рублей за одни сутки. Это же максимально не клиентоориентированно. Многие приезжие в шоке от новых цен. При этом альтернативы нет. Только ходить вверх-вниз по 14 километров в день», — поделилась с журналистами одна из спортсменок.
В пресс-службе нацпарка «Борусу» сообщили, что до этого цены на проживание в палаточном городке поднимали только в 2020 году. Прайс держали, пока это было возможно, но за последнее время цены на обслуживание лагеря выросли, поэтому тариф тоже вырос:
«В стоимость входит не только проживание, но и пользование газовой плитой, электричеством, теплым душем и теплым туалетом в административном комплексе, дрова, летняя кухня и столовая. Стоит отметить, что для детских организованных групп, например, тариф и сейчас остался в 600 рублей».
Ранее стало известно, что за вход в нацпарк «Столбы» назначили плату в 300 рублей. Далее выяснилось, что деньги выделяются бюджета региона.
Обновлено: в пресс-службе нацпарка сообщили «ПМ», что озвученный спортсменами цифры не совсем соответствуют действительности. Например, плата «за вход» в 300 рублей взимается, по их заявлению, не каждые сутки, а единожды.
Стоимость размещения в палатках действительно возросла, говорят в пресс-службе, однако 2000 рублей платят не за одного человека, а за палаткоместо. В одной палатке могут разместиться, по словам сотрудницы пресс-службы, до 5-6 человек.