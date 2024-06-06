Владелец «Сибиряка» Егоров под следствием уже больше года. Как идет расследование?

Posted 6 июня, 08:35
Published 6 июня, 08:35
Modified 29 ноября, 10:32
Updated 29 ноября, 10:32
Владимира Егорова обвиняют в мошенничестве при строительстве школы в городе Иланский в 2020 году. По версии следствия, его строительная компания, УСК «Сибиряк», завысила стоимость объекта на 391 миллион рублей и продала его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.
Следователи считают, что Егорову помогал оценщик и его дочь — Александра Савельева, которая работала главным бухгалтером УСК «Сибиряк» и составляла документы со стоимостью работ. Она проходит по уголовному делу.
У фигурантов проходили обыски, было изъято имущество и крупные суммы денег. Защита Егорова отвергала обвинения в мошенничестве и называла действия «Сибиряка» предпринимательской деятельностью.
Последняя полноценная новость о Егорове от прокуратуры, которая поставила дело на личный контроль, была опубликована в телеграм-канале ведомства 11 июля 2023 года. Тогда сообщалось, что Егорову смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на запрет определенных действий. А сам Егоров возместил 391 миллион в бюджет края.
Через полгода, 6 января 2024-го, о деле упомянули в подборке других дел. В пресс-службе прокуратуры написали, что прокурор края поставил расследование дела на личный контроль, и коротко напомнили, в чем обвиняют Егорова и его дочь.
«Проспект Мира» спросил представителей прокуратуры, появились ли с тех пор новые детали в деле. Нам ответили, что делом занимается ФСБ и следствие до сих пор ведется: «Проводятся длительные экспертизы», а сроки расследования «продлены в установленном законом порядке». Мы направили официальный запрос в краевое УФСБ 27 мая, однако ответ не получили.
По другому делу проходит сын Егорова Константин, которого как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняют в мошенничестве при поставке медицинских изделий для корпуса краевой клинической больницы. Он стал фигурантом дела в 2021 году, тогда его задержали в аэропорту Геленджика.
17 мая 2023 года стало известно, что по делу Егорова-младшего утвердили обвинительное заключение, после этого материалы должны были направить в Центральный районный суд. Однако новостей об этом нет.
Согласно информации из картотеки дел суда, дело Константина Егорова вернули «прокурору или руководителю следственного органа».
Представители прокуратуры сообщили «ПМ», что не контролируют дело Егорова-младшего. В пресс-службе краевого СК сказали, что делом занимаются новосибирские следователи, поэтому не имеют возможности предоставить информацию, и перенаправили в СК РФ. Мы направили запрос в главный аппарат СК РФ 27 мая, однако ответ не получили.