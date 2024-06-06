Владелец «Сибиряка» Егоров под следствием уже больше года. Как идет расследование?

«Проспект Мира» спросил представителей прокуратуры, появились ли с тех пор новые детали в деле. Нам ответили, что делом занимается ФСБ и следствие до сих пор ведется: «Проводятся длительные экспертизы», а сроки расследования «продлены в установленном законом порядке». Мы направили официальный запрос в краевое УФСБ 27 мая, однако ответ не получили.