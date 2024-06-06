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Posted 6 июня, 08:35

Published 6 июня, 08:35

Modified 29 ноября, 10:32

Updated 29 ноября, 10:32

Владелец «Сибиряка» Егоров под следствием уже больше года. Как идет расследование?

Владелец «Сибиряка» Егоров под следствием уже больше года. Как идет расследование?

6 июня 2024, 08:35
Фото: prmira.ru.
Красноярский бизнесмен и владелец крупной строительной компании УСК «Сибиряк» Владимир Егоров и его дочь Александра Савельева находятся под следствием с мая 2023 года. Новостей о деле известного предпринимателя нет почти год. «Проспект Мира» попробовал узнать, как ведется расследование.

Владимира Егорова обвиняют в мошенничестве при строительстве школы в городе Иланский в 2020 году. По версии следствия, его строительная компания, УСК «Сибиряк», завысила стоимость объекта на 391 миллион рублей и продала его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.

Следователи считают, что Егорову помогал оценщик и его дочь — Александра Савельева, которая работала главным бухгалтером УСК «Сибиряк» и составляла документы со стоимостью работ. Она проходит по уголовному делу.

У фигурантов проходили обыски, было изъято имущество и крупные суммы денег. Защита Егорова отвергала обвинения в мошенничестве и называла действия «Сибиряка» предпринимательской деятельностью.

Последняя полноценная новость о Егорове от прокуратуры, которая поставила дело на личный контроль, была опубликована в телеграм-канале ведомства 11 июля 2023 года. Тогда сообщалось, что Егорову смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на запрет определенных действий. А сам Егоров возместил 391 миллион в бюджет края.

Через полгода, 6 января 2024-го, о деле упомянули в подборке других дел. В пресс-службе прокуратуры написали, что прокурор края поставил расследование дела на личный контроль, и коротко напомнили, в чем обвиняют Егорова и его дочь.

«Проспект Мира» спросил представителей прокуратуры, появились ли с тех пор новые детали в деле. Нам ответили, что делом занимается ФСБ и следствие до сих пор ведется: «Проводятся длительные экспертизы», а сроки расследования «продлены в установленном законом порядке». Мы направили официальный запрос в краевое УФСБ 27 мая, однако ответ не получили.

По другому делу проходит сын Егорова Константин, которого как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняют в мошенничестве при поставке медицинских изделий для корпуса краевой клинической больницы. Он стал фигурантом дела в 2021 году, тогда его задержали в аэропорту Геленджика.

17 мая 2023 года стало известно, что по делу Егорова-младшего утвердили обвинительное заключение, после этого материалы должны были направить в Центральный районный суд. Однако новостей об этом нет.

Согласно информации из картотеки дел суда, дело Константина Егорова вернули «прокурору или руководителю следственного органа».

Фото: centr--krk.sudrf.ru

Представители прокуратуры сообщили «ПМ», что не контролируют дело Егорова-младшего. В пресс-службе краевого СК сказали, что делом занимаются новосибирские следователи, поэтому не имеют возможности предоставить информацию, и перенаправили в СК РФ. Мы направили запрос в главный аппарат СК РФ 27 мая, однако ответ не получили.

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