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Posted 9 июня, 11:36

Published 9 июня, 11:36

Modified 9 июня, 12:11

Updated 9 июня, 12:11

Институт гастрономии СФУ откроет колледжи в 10 городах. Обещают современную программу

9 июня 2024, 11:36

Институт гастрономии СФУ откроет колледжи в 10 городах страны

Директор Института гастрономии Сибирского федерального университета рассказал, что в ближайшие годы планируется открыть колледжи в 10 городах.

Об этом рассказал директор института и соучредитель Bellini Алексей Горенский ТАСС во время VK fest.

«Мы планируем открыть в каждом городе-миллионнике такие колледжи. С современной образовательной программой, в ближайшие 2-3 года это будет действительно так».
«Это очень видно, как меняется гастрономический ландшафт в тех регионах, в которых объединяются рестораторы. Тогда в целом повышается уровень гастрономической культуры, посещение ресторанов увеличивается».

В 2025 году такие колледжи планируют открыть в Красноярске, Норильске, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Колледжи будут государственными, и их будет курировать Институт гастрономии СФУ.

Горенский отметил, что заниматься со студентами там будут лучшие шеф-повара страны.

  • На VK fest Алексей Горенский поделился деталями проекта нового гастрономического пространства в городе. Гастрорынок с вертикальной фермой у «Кванта» может открыться уже к концу года.
  • В Красноярске впервые прошел VK fest. Мы рассказали и показали, как это было.
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