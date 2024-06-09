Институт гастрономии СФУ откроет колледжи в 10 городах. Обещают современную программу

Posted 9 июня, 11:36
Published 9 июня, 11:36
Modified 9 июня, 12:11
Updated 9 июня, 12:11
Об этом рассказал директор института и соучредитель Bellini Алексей Горенский ТАСС во время VK fest.
«Мы планируем открыть в каждом городе-миллионнике такие колледжи. С современной образовательной программой, в ближайшие 2-3 года это будет действительно так».
«Это очень видно, как меняется гастрономический ландшафт в тех регионах, в которых объединяются рестораторы. Тогда в целом повышается уровень гастрономической культуры, посещение ресторанов увеличивается».
В 2025 году такие колледжи планируют открыть в Красноярске, Норильске, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Колледжи будут государственными, и их будет курировать Институт гастрономии СФУ.
Горенский отметил, что заниматься со студентами там будут лучшие шеф-повара страны.