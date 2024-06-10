Адвокат заявил, что один из осужденных мигрантов не нападал ни на кого с молотком

Четверым гражданам Азербайджана 28, 29, 34 и 36 лет вынесли приговор по делу об убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений трем жителям Шарыпова. Адвокат одного из осужденных заявил, что тот не участвовал в драке.

По версии обвинения, утром 26 августа 2023 года трое пьяных уроженцев Азербайджана были около бара в 7 микрорайоне Шарыпова и начали конфликтовать с двумя посетителями. Позднее в конфликт вмешалась супружеская пара. Один из обвиняемых позвонил своему брату и попросил о помощи. После его прибытия мужчины вооружились молотками и пошли искать «своих обидчиков». На улице 6 микрорайона обвиняемые увидели у магазина супружескую пару и их 30-летнего знакомого. Они напали на супруга женщины, стали бить его руками и молотком.В результате нападения 30-летний мужчина скончался на месте, 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу доставили в больницу. Четверых нападавших — Гусейнова Гусейна, Гусейнова Майиса, Мамедова Магеррама, Юнанова Мураза — признали виновными и, в зависимости от участия каждого, назначили наказание. Юнанову — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным — по четыре года лишения свободы в колонии общего режима. После заседания адвокат Гусейнова Майиса заявил в разговоре с журналистами, что его подзащитный практически не участвовал в драке. «Подбежал, веткой ударил, по руке, всё. Посмотрите видео, они есть в общем доступе. Больше ни одного удара никому не нанес», — говорит адвокат. По словам адвоката, потерпевшие «сами бежали» в сторону мужчин с «камнем в руке», и якобы сначала избили двух осужденных. Говорить что-либо о виновности и действиях других осужденных адвокат не стал, так как не является их защитником. Будут ли обжаловать приговор, адвокат не сообщил. Читайте также: После драки у бара на Молокова возбудят дело. Мужчину били семеро человек Жесткая драка с файер-шоу произошла в «Тихих Зорях» Пятерых жителей края лишили гражданства. Их осудили за наркотики и изнасилования