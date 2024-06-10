НСКВ и АВЦ создали еще один сборник лучших практик корпоративного волонтерства

В издании говорится о системной роли волонтерства для программ устойчивого развития любого российского бизнеса, вклад активистов в позитивные изменения в обществе и окружающей среде. Выпуск сборника входит в официальный план мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года.