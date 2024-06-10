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Posted 10 июня, 12:40

Published 10 июня, 12:40

Modified 10 июня, 12:41

Updated 10 июня, 12:41

НСКВ и АВЦ создали еще один сборник лучших практик корпоративного волонтерства

10 июня 2024, 12:40
Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) представил второй сборник практик корпоративного волонтерства.

В него вошли лучшие практики волонтерства, признанные таковыми на Всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел» и Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в 2023 году.

Презентация нового сборника состоялась на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

В издании говорится о системной роли волонтерства для программ устойчивого развития любого российского бизнеса, вклад активистов в позитивные изменения в обществе и окружающей среде. Выпуск сборника входит в официальный план мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года.

Председатель НСКВ Ирина Жукова отметила, что обновленное издание выходит в 10-летний юбилей организации. По ее словам, сборник отражает долгосрочные задачи совета — открытое сотрудничество для решения конкретных социальных и экологических вызовов.

«Включенные в сборник проекты, направленные на достижение национальных целей развития РФ, демонстрируют роль корпоративного сектора в системном развитии добровольчества в целом», — сказала она.

Со своей стороны глава комитета ГД по молодежной политике, руководитель АВЦ, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев отметил, что бизнес во всем мире играет заметную роль в привлечении людей в социальные проекты. Корпоративное волонтерство становится неотъемлемой частью стратегии развития компаний

«На проактивное участие бизнеса в развитии территорий есть сформированный запрос и от общества и от социальных партнеров — НКО, органов власти. Вместе с Национальным советом по корпоративному волонтерству мы сформировали лучшие практики и методики работы, которые помогут любому коллективу запустить у себя волонтерские и социальные программы», — подчеркнул Метелев.

АВЦ — одна из крупнейших некоммерческих организаций в России, которая объединяет 172 волонтерских организаций и 13 федеральных организаций в сфере добровольчества. Под эгидой Ассоциации в России работают сотни Ресурсных центров, Добро.Центров, штабов и клубов #МЫВМЕСТЕ.

НСКВ был создан социально ответственными компаниями для взаимодействия и объединения ресурсов и дальнейшего развития корпоративного волонтерства. Совет объединяет более 320 участников из более 30 отраслей экономики и имеет региональную сеть представительств в 36 субъектах России. Ключевые направления волонтерской деятельности: экологическое, социальное и интеллектуальное (pro-bono).

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