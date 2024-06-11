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Posted 11 июня, 05:19

Published 11 июня, 05:19

Modified 11 июня, 05:46

Updated 11 июня, 05:46

Метро в Красноярске хотят строить круглосуточно. Опять не успевают?

11 июня 2024, 05:19

Метро в Красноярске хотят строить круглосуточно

Сюжет
Строительство метро
В заксобрании Красноярского края планируют изменить закон «о тишине», чтобы разрешить строительство метро ночью.

Как сообщили в региональном парламенте, депутаты обсудили законопроект. Планируется внести изменения в статьи краевого закона «Об административных правонарушениях», согласно которым запрещается шуметь ночью (с 22:00 до 9:00).

Проектом закона предлагается разрешить вести строительство в ночное время (с 22.00 до 9.00). Изменение будет действовать до января 2027 года.

Как заявил депутат Владимир Чащин, «для того, чтобы уложиться в срок, работы нужно вести в круглосуточном режиме».

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии ЗС 13 июня.

  • Первую линию метро протяженностью 11 километров ранее обещали построить до декабря 2026 года. Она будет включать одну наземную и пять подземных станций — от улицы Высотной до улицы Шахтёров.
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