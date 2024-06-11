Метро в Красноярске хотят строить круглосуточно. Опять не успевают?

Posted 11 июня, 05:19
Published 11 июня, 05:19
Modified 11 июня, 05:46
Updated 11 июня, 05:46
Как сообщили в региональном парламенте, депутаты обсудили законопроект. Планируется внести изменения в статьи краевого закона «Об административных правонарушениях», согласно которым запрещается шуметь ночью (с 22:00 до 9:00).
Проектом закона предлагается разрешить вести строительство в ночное время (с 22.00 до 9.00). Изменение будет действовать до января 2027 года.
Как заявил депутат Владимир Чащин, «для того, чтобы уложиться в срок, работы нужно вести в круглосуточном режиме».
Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии ЗС 13 июня.