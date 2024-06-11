Экс-замглавы МВД Красноярского края получил 12 лет за взятки и лишился звания

Posted 11 июня, 04:21
Published 11 июня, 04:21
Modified 7 ноября, 06:25
Updated 7 ноября, 06:25
Привалихина обвиняли в получении взяток (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, будучи полицейским, он незаконно получил деньги и имущество почти на 9 миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг.
Как сообщал СК России, взятки передавались за «крышевание предпринимателя и его фирмы» и за разрешение конфликта с конкурентом.
Обвинитель запрашивал для Привалихина 18 лет колонии строгого режима и штраф в 40 миллионов рублей. Помимо этого, он попросил лишить его звания подполковника полиции и права занимать должности на госслужбе на 15 лет.
Сам бывший полицейский просил оправдать его по эпизоду о получении взятки в 7 миллионов рублей. По второму эпизоду — о получении взятки в 1,6 миллиона рублей — он попросил переквалифицировать его действия с получения взятки на мошенничество.
Привалихин попросил не лишать его звания подполковника, чтобы сохранить пенсию.
Приговор Привалихину огласили 11 июня в Центральном суде Красноярска. Его признали виновным и назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 24 миллиона рублей.
В дополнение к реальному сроку его лишили звания подполковника полиции и права занимать госдолжности на 10 лет.