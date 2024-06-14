Экс-премьер выступил в суде. Сказал, что метро не удалось разным поколениям властей

Экс-премьер Лапшин выступил с последним словом в суде

В Центральном районном суде Красноярска состоялось судебное заседание по делу экс-замгубернатора Юрия Лапшина и экс-руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова. Подсудимые, которых обвиняют в приемке невыполненного проекта метро, выступили с последним словом.

Защита Лапшина заявила, что обвинение основано только на показаниях осужденного экс-министра транспорта Константина Димитрова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Тот якобы оговорил экс-премьера, потому что был заинтересован в даче показаний. «В суде не доказана осведомленность Лапшина о препятствиях к подписанию акта приемки выполненных работ. <…> Председатель правительства организовывал взаимодействие государственных и муниципальных органов в крае. А непосредственный контроль осуществлял Димитров, умысла на причинение каких-либо последствий в результате действий у Лапшина не было», — передает слова адвоката пресс-служба прокуратуры. Адвокат настаивает, что «активных действий» по даче незаконных указаний Лапшин не совершал, и просит переквалифицировать вменяемую статью — с превышения полномочий на халатность. Защита при вынесении приговора просит учесть «безупречную» репутацию экс-премьера и его состояние здоровья: онкология 4 степени, 2 группа инвалидности, недавняя операция. Адвокат просит не лишать свободы бывшего премьера. Сам Лапшин заявил, что его действия не лишили города метро, и отметил, что премьеры не занимаются контролем за проектированием — это обязанности министерства транспорта. «Его действия не лишили Красноярск метро, а наоборот. Многим поколениям управленцев не удалось его строительство», — пересказывает слова бывшего чиновника прокуратура. По словам Лапшина, он примет любой приговор «с уважением». Сторона защиты Мандрова просит вернуть дело прокурору, потому что «им не ясно, от чего защищаться». «Я не нанёс ущерб государству, не похитил деньги. Меня пытаются сделать виноватым за игры и амбиции чиновников», — заявил Мандров. Оглашение приговора назначено на 24 июня. Прокурор запросил для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а Мандрову — 12 лет колонии строгого режима. Ранее суд из-за истечения сроков давности прекратил уголовное преследование Лапшина по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя. По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы. После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере пяти миллионов. Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Последнему еще вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину. Экс-министра транспорта Димитрова уже осудили — он получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

Прошел суд над экс-проектировщиком метро Олегом Митволем. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал.

Митволь в конце марта 2024 года заявил, что Димитров находится на свободе. Однако в прокуратуре это отрицают — там сообщили, что бывший министр отбывает наказание в ИК-31. Читайте также: Метро в Красноярске не успевают строить? Что говорит заказчик В центре Красноярска нашли археологические артефакты и остановили строительство метро На проспекте Мира установили знаки одностороннего движения — это из-за метро