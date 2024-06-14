Экс-премьер выступил в суде. Сказал, что метро не удалось разным поколениям властей

Posted 14 июня, 08:49
Published 14 июня, 08:49
Modified 14 июня, 09:13
Updated 14 июня, 09:13
Защита Лапшина заявила, что обвинение основано только на показаниях осужденного экс-министра транспорта Константина Димитрова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Тот якобы оговорил экс-премьера, потому что был заинтересован в даче показаний.
«В суде не доказана осведомленность Лапшина о препятствиях к подписанию акта приемки выполненных работ. <…> Председатель правительства организовывал взаимодействие государственных и муниципальных органов в крае. А непосредственный контроль осуществлял Димитров, умысла на причинение каких-либо последствий в результате действий у Лапшина не было», — передает слова адвоката пресс-служба прокуратуры.
Адвокат настаивает, что «активных действий» по даче незаконных указаний Лапшин не совершал, и просит переквалифицировать вменяемую статью — с превышения полномочий на халатность.
Защита при вынесении приговора просит учесть «безупречную» репутацию экс-премьера и его состояние здоровья: онкология 4 степени, 2 группа инвалидности, недавняя операция. Адвокат просит не лишать свободы бывшего премьера.
Сам Лапшин заявил, что его действия не лишили города метро, и отметил, что премьеры не занимаются контролем за проектированием — это обязанности министерства транспорта.
«Его действия не лишили Красноярск метро, а наоборот. Многим поколениям управленцев не удалось его строительство», — пересказывает слова бывшего чиновника прокуратура.
По словам Лапшина, он примет любой приговор «с уважением».
Сторона защиты Мандрова просит вернуть дело прокурору, потому что «им не ясно, от чего защищаться».
«Я не нанёс ущерб государству, не похитил деньги. Меня пытаются сделать виноватым за игры и амбиции чиновников», — заявил Мандров.
Оглашение приговора назначено на 24 июня. Прокурор запросил для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а Мандрову — 12 лет колонии строгого режима.
По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.
По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы.
После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере пяти миллионов.
Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Последнему еще вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину.