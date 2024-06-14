Романа Гольдмана могли видеть в США

Posted 14 июня, 04:41
Published 14 июня, 04:41
Modified 7 ноября, 08:08
Updated 7 ноября, 08:08
«Знакомые из Америки сообщили, что Роман Гольдман замечен во Флориде. Где-то в Майами и т. д. Ну круто, если правда. Если не шутка. Ещё и политическое убежище попросил или так как-то с документами решил. Я сразу тогда написал, либо США, либо Великобритания, они не выдают. Если только хорошо попросить», — написал в соцсетях Владимиров.
В пресс-службе полиции ответили «Проспекту Мира», что у них нет информации об этом.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться, так как не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 миллиардов рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Накануне полиция задержала родственника Гольдмана, которого подозревают в том, что он оформил на себя ООО и открыл счет в банке, которым пользовался Гольдман.