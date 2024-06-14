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Posted 14 июня, 04:41

Published 14 июня, 04:41

Modified 7 ноября, 08:08

Updated 7 ноября, 08:08

Романа Гольдмана могли видеть в США

Романа Гольдмана могли видеть в США

14 июня 2024, 04:41
Фото: Роман Гольдман.
Экс-депутата и бизнесмена-агрария Романа Гольдмана могли видеть в Америке. Об этом сообщил бывший красноярский депутат Владимир Владимиров со ссылкой на знакомых, которые живут в США.
«Знакомые из Америки сообщили, что Роман Гольдман замечен во Флориде. Где-то в Майами и т. д. Ну круто, если правда. Если не шутка. Ещё и политическое убежище попросил или так как-то с документами решил. Я сразу тогда написал, либо США, либо Великобритания, они не выдают. Если только хорошо попросить», — написал в соцсетях Владимиров.

В пресс-службе полиции ответили «Проспекту Мира», что у них нет информации об этом.

Ранее в краевом МВД сообщали, что Гольдман находится в «недружественной» стране и полиции известно его местонахождение, а к розыску подключен Интерпол.

В ноябре 2023 года против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться, так как не расплатился с прошлым владельцем.

Полиция наложила арест на сумму около 4 миллиардов рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Накануне полиция задержала родственника Гольдмана, которого подозревают в том, что он оформил на себя ООО и открыл счет в банке, которым пользовался Гольдман.

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