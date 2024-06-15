prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня, 06:55

Published 15 июня, 06:55

Modified 5 сентября, 03:48

Updated 5 сентября, 03:48

В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие зори начали укладывать асфальт

На развязке из Пашенного начали укладывать асфальт. Работы откладывали две недели

15 июня 2024, 06:55
Фото: Владислав Логинов

В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие зори начали укладывать асфальт

В Красноярске сегодня, 15 июня, строители приступили к укладке асфальта на развязке из Пашенного в Тихие зори. Работы откладывали с 1 июня.

Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 9 июня — в ней глава города Владислав Логинов сообщил, что строители откладывают асфальтирование.

Ранее подрядчик заявлял, что планирует начать укладку асфальта 1 июня, однако мэр сообщил, что работы откладываются — подрядчик готов приступить к работе, но «дождливая погода вносит свои коррективы».

Сегодня, 15 июня, глава города сообщил, что работы по укладке начались. Начальник строительного участка Буньков Игорь заявил, что работы планируют закончить «в течение месяца».

«Сегодня дорожники планируют пройти чуть более ста метров. Погода активным работам способствует. Все уклоны и соблюдение отметок контролируют геодезисты», — рассказал мэр.

По словам Логинова, подрядчик продолжает укладку бордюра, а полотно под дорогу полностью готово и утрамбовано. Также ведется работа по установке ливневой канализации.

Фото: Владислав Логинов

Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности с выкупом домов и переносом ЛЭП.

Затем о строительстве развязки высказался губернатор края Михаил Котюков. Он заявил, что мэр Красноярска Владислав Логинов «взял на себя повышенные обязательства» открыть объект до 31 июля.

  • Строительство объекта началось еще в 2022 году, а его сдача планировалась 10 октября 2023 года. Сроки сдвигались не только из-за проблем с размещением ЛЭП, но и из-за затянувшихся разбирательств с собственниками земли и объектов.
  • Стоимость контракта на постройку развязки — 162 млн рублей.
  • Жители микрорайона Пашенный неоднократно жаловались на пробки на Семафорной. Из Пашенного есть всего два выезда — один на Семафорной через Матросова и другой на Ярыгинской набережной через остров Отдыха.
Читайте также:
Депутаты разрешат строить метро в Красноярске ночьюКрасноярские депутаты одобрили проект гигантского ЖК у Плодово-ягодной станции
#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Дорожные работы#Асфальт#Городская инфраструктура#Транспортная развязка
Подпишитесь
Популярное