На развязке из Пашенного начали укладывать асфальт. Работы откладывали две недели

Posted 15 июня, 06:55
Published 15 июня, 06:55
Modified 5 сентября, 03:48
Updated 5 сентября, 03:48
Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 9 июня — в ней глава города Владислав Логинов сообщил, что строители откладывают асфальтирование.
Сегодня, 15 июня, глава города сообщил, что работы по укладке начались. Начальник строительного участка Буньков Игорь заявил, что работы планируют закончить «в течение месяца».
«Сегодня дорожники планируют пройти чуть более ста метров. Погода активным работам способствует. Все уклоны и соблюдение отметок контролируют геодезисты», — рассказал мэр.
По словам Логинова, подрядчик продолжает укладку бордюра, а полотно под дорогу полностью готово и утрамбовано. Также ведется работа по установке ливневой канализации.
Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности с выкупом домов и переносом ЛЭП.
Затем о строительстве развязки высказался губернатор края Михаил Котюков. Он заявил, что мэр Красноярска Владислав Логинов «взял на себя повышенные обязательства» открыть объект до 31 июля.