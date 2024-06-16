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Posted 16 июня, 01:52

Published 16 июня, 01:52

Modified 16 июня, 01:54

Updated 16 июня, 01:54

Красноярцам рассказали, как меньше пить алкоголь. Советы от врачей

16 июня 2024, 01:52

Врачи рассказали красноярцам, как меньше пить алкоголь

Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали, как отказаться от алкоголя или снизить его употребление.

Во-первых, нужно оценить, сколько вы на самом деле пьете, рассказывают в центре.

«Вы можете использовать календарь, чек-лист или любой другой инструмент, чтобы понять, сколько алкоголя и как часто вы употребляете».

Во-вторых, нужно составить план по уменьшению употребления алкоголя.

«Начните не с полного отказа, а с сокращения объемов — за раз и в общем».

Врачи советуют есть во время употребления алкоголя. Пища может «абсорбировать алкоголь» — поэтому еда может ослаблять эффект и помогать выпить меньше.

Вот еще несколько советов от врачей:

  • увеличивайте сроки воздержания от алкоголя — «сухая» неделя, месяц, квартал;
  • больше двигайтесь — физическая активность уменьшает стресс;
  • уберите алкоголь из дома, чтобы не было соблазна;
  • избегайте провоцирующих факторов — например, пьющих компаний;
  • научитесь говорить «нет» — лучше вежливо, но твердо отказаться от предложения выпить.
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