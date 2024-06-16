Красноярцам рассказали, как меньше пить алкоголь. Советы от врачей

Posted 16 июня, 01:52
Published 16 июня, 01:52
Modified 16 июня, 01:54
Updated 16 июня, 01:54
Во-первых, нужно оценить, сколько вы на самом деле пьете, рассказывают в центре.
«Вы можете использовать календарь, чек-лист или любой другой инструмент, чтобы понять, сколько алкоголя и как часто вы употребляете».
Во-вторых, нужно составить план по уменьшению употребления алкоголя.
«Начните не с полного отказа, а с сокращения объемов — за раз и в общем».
Врачи советуют есть во время употребления алкоголя. Пища может «абсорбировать алкоголь» — поэтому еда может ослаблять эффект и помогать выпить меньше.
Вот еще несколько советов от врачей: