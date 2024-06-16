Красноярцам рассказали, как меньше пить алкоголь. Советы от врачей

Врачи рассказали красноярцам, как меньше пить алкоголь

Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали, как отказаться от алкоголя или снизить его употребление.

Во-первых, нужно оценить, сколько вы на самом деле пьете, рассказывают в центре. «Вы можете использовать календарь, чек-лист или любой другой инструмент, чтобы понять, сколько алкоголя и как часто вы употребляете». Во-вторых, нужно составить план по уменьшению употребления алкоголя. «Начните не с полного отказа, а с сокращения объемов — за раз и в общем». Врачи советуют есть во время употребления алкоголя. Пища может «абсорбировать алкоголь» — поэтому еда может ослаблять эффект и помогать выпить меньше. Вот еще несколько советов от врачей: увеличивайте сроки воздержания от алкоголя — «сухая» неделя, месяц, квартал;

больше двигайтесь — физическая активность уменьшает стресс;

уберите алкоголь из дома, чтобы не было соблазна;

избегайте провоцирующих факторов — например, пьющих компаний;

научитесь говорить «нет» — лучше вежливо, но твердо отказаться от предложения выпить. Читайте также: Почему ваши легкие плохо работают и как это исправить? Ответ врачей Как предотвратить астму или помочь уже болеющему человеку? Советы красноярских врачей Красноярцам рассказали, почему важен холестерин и в каких продуктах он есть