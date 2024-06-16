В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. Что известно

Posted 16 июня, 07:08
Published 16 июня, 07:08
Modified 23 августа, 15:01
Updated 23 августа, 15:01
Как сообщает ТАСС, обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС — начальника оперативного управления и младшего дежурного учреждения.
В правоохранительных органах заявили, что заключенные вооружены перочинным ножом. По предварительной информации, нарушители надели на одного из офицеров ФСИН наручники.
«Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, у них есть резиновая дубинка и пожарный топор», — передает ТАСС со ссылкой на ГУФСИН.
Захватчики обвиняются в террористических преступлениях. Как пишет Mash, шестеро обвиняемых в декабре 2023 года «готовили теракт» в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.
Сбежавшие заключенные требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.
Издание Baza утверждает, что весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Движение транспорта в центре Ростова-на-Дону и на прилегающих к СИЗО улицах ограничено, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
На месте, сообщают РИА Новости, в СИЗО, находятся начальник ГУФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
«Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — добавили в ГУФСИН.
Обновлено (16:23 по красноярскому времени 16 июня): захватившие заложников ликвидированы, сообщает ФСИН. Сотрудники ростовского СИЗО освобождены — они не пострадали.