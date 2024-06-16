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Posted 16 июня, 07:08

Published 16 июня, 07:08

Modified 23 августа, 15:01

Updated 23 августа, 15:01

В Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. Что известно

16 июня 2024, 07:08
Заключенные СИЗО взяли в заложники двух сотрудников ФСИН в Ростове-на-Дону.

Как сообщает ТАСС, обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС — начальника оперативного управления и младшего дежурного учреждения.

В правоохранительных органах заявили, что заключенные вооружены перочинным ножом. По предварительной информации, нарушители надели на одного из офицеров ФСИН наручники.

«Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, у них есть резиновая дубинка и пожарный топор», — передает ТАСС со ссылкой на ГУФСИН.

Захватчики обвиняются в террористических преступлениях. Как пишет Mash, шестеро обвиняемых в декабре 2023 года «готовили теракт» в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

Сбежавшие заключенные требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Издание Baza утверждает, что весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Движение транспорта в центре Ростова-на-Дону и на прилегающих к СИЗО улицах ограничено, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

На месте, сообщают РИА Новости, в СИЗО, находятся начальник ГУФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

«Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — добавили в ГУФСИН.

Обновлено (16:23 по красноярскому времени 16 июня): захватившие заложников ликвидированы, сообщает ФСИН. Сотрудники ростовского СИЗО освобождены — они не пострадали.

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