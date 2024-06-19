Против экс-замминистра спорта края завели дело из-за махинаций с «Платинум ареной»

Posted 19 июня, 09:10
Published 19 июня, 09:10
Modified 7 ноября, 09:11
Updated 7 ноября, 09:11
По версии следствия, в декабре 2020 года замминистра Сотников продвинул своего знакомого Сергея Коляко на должность гендиректора АО «Платинум Арена». После этого, как полагается, они заключали договоры между спортивным комплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на техническое обслуживание. С декабря 2021 по октябрь 2023 года, считают следователи, они похитили более 2,3 миллионов рублей.
Против Сотникова возбудили два уголовных дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации растраты (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).
Руководитель арены Коляко находится под следствием с ноября 2023 года по делу о мошенничестве. Следователи считают, что он, будучи управляющим, за 10 месяцев получил 4,2 млн рублей, заключая контракт с подконтрольным ему «Вавилону».