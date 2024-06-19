prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня, 09:10

Published 19 июня, 09:10

Modified 7 ноября, 09:11

Updated 7 ноября, 09:11

Против экс-замминистра спорта края завели дело из-за махинаций с «Платинум ареной»

Против экс-замминистра спорта края завели дело из-за махинаций с «Платинум ареной»

19 июня 2024, 09:10
Фото: vk.com/romsott.
Следователи завели уголовное дело против бывшего замминистра спорта Красноярского края Романа Сотникова. Его подозревают в хищении средств, выделенных на обслуживание «Платинум арены».

По версии следствия, в декабре 2020 года замминистра Сотников продвинул своего знакомого Сергея Коляко на должность гендиректора АО «Платинум Арена». После этого, как полагается, они заключали договоры между спортивным комплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на техническое обслуживание. С декабря 2021 по октябрь 2023 года, считают следователи, они похитили более 2,3 миллионов рублей.

Против Сотникова возбудили два уголовных дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации растраты (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).

Руководитель арены Коляко находится под следствием с ноября 2023 года по делу о мошенничестве. Следователи считают, что он, будучи управляющим, за 10 месяцев получил 4,2 млн рублей, заключая контракт с подконтрольным ему «Вавилону».

  • Ранее Сотникова обвинили в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, он незаконно распределил субсидию в 5,5 млн рублей, которая предназначалась на проведение церемонии по награждению одаренных детей. Телеведущий Максим Гуревич, который выиграл тендер, получил условный срок.
Читайте также:
Минспорта: в этом году в «Платинум Арену» вернутся концертыМинспорта: состояние «Платинум Арены» признали «работоспособным»
#Владислав Савончик#Общество#СК#Уголовное дело#Платинум арена#Хищения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика