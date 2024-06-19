Станция Абакан КрасЖД заиграла красками хакасского лета

Posted 19 июня, 09:38
Published 19 июня, 09:38
Modified 19 июня, 09:40
Updated 19 июня, 09:40
Привокзальная площадь станции Абакан Красноярской железной дороги преобразилась — территорию благоустроили и озеленили. Столица Хакасии — это отправная точка для множества популярных туристических маршрутов, пеших экскурсий и поездок по природным достопримечательностям региона.
Ежедневно в разгар отпусков станцию посещают полторы тысячи человек, в том числе и красноярцев, которые с удовольствием отдыхают в соседнем регионе.
Для оформления площади дизайнеры вдохновились образами богатого яркими красками хакасского лета. В сквере обновили цветочные кашпо и малые архитектурные формы, в фотолокациях «Часы» и «Бабочка» высажены композиции из петуний и бархатцев, посеяны новые газоны.
В начале лета здесь запустили освежающий фонтан и уложили новую плитку на постаменте, где установлен паровоз-памятник в честь трудовых и боевых подвигов железнодорожников.
Благоустройство привокзальной территории в Абакане началось в прошлом году. Ранее в сквере заменили брусчатку и проложили пешеходные дорожки.
«Привокзальная площадь — это визитная карточка города Абакана. Мы стремимся к тому, чтобы у жителей и гостей Хакасии оставались хорошие впечатления от путешествий по Красноярской железной дороге. Приятно, что созданный нами сквер является не только местом, где ожидают поезда пассажиры, но и любимым уголком отдыха горожан. Сюда приезжают с цветами молодожены, здесь назначают свидания, гуляют с детьми», — отметила начальник Абаканского вокзала Альбина Ефремова.