prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня, 09:38

Published 19 июня, 09:38

Modified 19 июня, 09:40

Updated 19 июня, 09:40

Станция Абакан КрасЖД заиграла красками хакасского лета

19 июня 2024, 09:38
Через крупнейший железнодорожный узел в сезон отпусков проходят полторы тысячи жителей республики и туристов со всей России

Привокзальная площадь станции Абакан Красноярской железной дороги преобразилась — территорию благоустроили и озеленили. Столица Хакасии — это отправная точка для множества популярных туристических маршрутов, пеших экскурсий и поездок по природным достопримечательностям региона.

Ежедневно в разгар отпусков станцию посещают полторы тысячи человек, в том числе и красноярцев, которые с удовольствием отдыхают в соседнем регионе.

Для оформления площади дизайнеры вдохновились образами богатого яркими красками хакасского лета. В сквере обновили цветочные кашпо и малые архитектурные формы, в фотолокациях «Часы» и «Бабочка» высажены композиции из петуний и бархатцев, посеяны новые газоны.

В начале лета здесь запустили освежающий фонтан и уложили новую плитку на постаменте, где установлен паровоз-памятник в честь трудовых и боевых подвигов железнодорожников.

Благоустройство привокзальной территории в Абакане началось в прошлом году. Ранее в сквере заменили брусчатку и проложили пешеходные дорожки.

«Привокзальная площадь — это визитная карточка города Абакана. Мы стремимся к тому, чтобы у жителей и гостей Хакасии оставались хорошие впечатления от путешествий по Красноярской железной дороге. Приятно, что созданный нами сквер является не только местом, где ожидают поезда пассажиры, но и любимым уголком отдыха горожан. Сюда приезжают с цветами молодожены, здесь назначают свидания, гуляют с детьми», — отметила начальник Абаканского вокзала Альбина Ефремова.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика