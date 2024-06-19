«Столица конопли»: красноярец заметил тысячи кустов конопли в городе

Posted 19 июня, 12:18
Published 19 июня, 12:18
Modified 19 июня, 12:20
Updated 19 июня, 12:20
Он рассказал изданию sibnovosti.ru, что обнаружил кусты в одном из лесов. Мы не стали указывать название места. Биргер уверяет, что растения растут вдоль всего леса:
«В России, походу, выбирают, какой город выбрать столицей конопли. Ребят, столицей конопли будет Красноярск, я так считаю. [Ее] надо искоренять, в первую очередь, чтобы в парке ее не было. Потому что кустики скоро совсем рослые станут и применение люди им найдут».
Мужчина сам занимается растениеводством. Он полагает, что коноплю никто не сеял — возможно, ее семена остались в самой земле, а когда эту территорию начали облагораживать, они дали ростки.
В районной администрации журналистам сказали, что сообщений об этом к ним не поступало, но чиновники пообещали уничтожить все кусты.
«Законом обязанность по уничтожению таких растений возложена на землевладельцев и землепользователей. За нарушение этого требования грозит штраф».