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Posted 19 июня, 12:18

Published 19 июня, 12:18

Modified 19 июня, 12:20

Updated 19 июня, 12:20

«Столица конопли»: красноярец заметил тысячи кустов конопли в городе

19 июня 2024, 12:18
Красноярец Станислав Биргер заметил в лесу тысячи кустов конопли в черте города и назвал Красноярск «столицей конопли».

Он рассказал изданию sibnovosti.ru, что обнаружил кусты в одном из лесов. Мы не стали указывать название места. Биргер уверяет, что растения растут вдоль всего леса:

«В России, походу, выбирают, какой город выбрать столицей конопли. Ребят, столицей конопли будет Красноярск, я так считаю. [Ее] надо искоренять, в первую очередь, чтобы в парке ее не было. Потому что кустики скоро совсем рослые станут и применение люди им найдут».

Мужчина сам занимается растениеводством. Он полагает, что коноплю никто не сеял — возможно, ее семена остались в самой земле, а когда эту территорию начали облагораживать, они дали ростки.

В районной администрации журналистам сказали, что сообщений об этом к ним не поступало, но чиновники пообещали уничтожить все кусты.

«Законом обязанность по уничтожению таких растений возложена на землевладельцев и землепользователей. За нарушение этого требования грозит штраф».
  • В августе 2023 года в мэрии сообщали, что специалисты очистили 3,8 гектара городской земли от наркосодержащих растений.
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#Владислав Савончик#Видео#Город#Красноярск#Администрация#Конопля#Запрещенные растения
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