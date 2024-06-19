ВТБ Лизинг предлагает технику Foton и Hastrailer со скидкой 300 000 на первый платеж

Так, если оформить в лизинг седельный тягач Auman EST A 1844 AMT стоимостью 8 250 000 рублей на три года и с авансом 10%, первый платеж с учетом скидки составит 6% от стоимости автомобиля, то есть 525 000 рублей. Ежемесячный платеж будет равен 292 521 рублю, а экономия на налогах достигнет 3 685 251 рубля.*