Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения

Министерство тарифной политики Красноярского края 19 июня опубликовало проект приказа о повышении стоимости перевозок — стоимость проезда хотят поднять на 8 рублей с 1 июля. То есть проезд может подорожать с 36 до 44 рублей в автобусах и с 32 до 40 рублей в электротранспорте.