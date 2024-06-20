Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения

Posted 20 июня, 07:12
Published 20 июня, 07:12
Modified 2 сентября, 13:13
Updated 2 сентября, 13:13
Министерство тарифной политики Красноярского края 19 июня опубликовало проект приказа о повышении стоимости перевозок — стоимость проезда хотят поднять на 8 рублей с 1 июля. То есть проезд может подорожать с 36 до 44 рублей в автобусах и с 32 до 40 рублей в электротранспорте.
Подорожание тарифа с 36 до 44 рублей — это повышение на 22%.
Сейчас проекты проходят экспертизу на соответствие антимонопольному законодательству — результаты станут известны 28 июня.
Судя по комментариям в соцсетях, большинство красноярцев восприняли новость негативно. Кто-то стал перечислять минусы общественного транспорта и спрашивать, за что пассажиры будут платить больше.
«За что 44 рубля? За вонь, духоту, грязь? Вечно немытые полы в салонах. Совесть-то надо иметь».
«За что поднимать? За духоту в салоне и ожидание 20 минут?»
«Суперновость. Непонятно, за что платить больше. Водители гоняют на этих автобусах как ненормальные, а про кондукторов я вообще молчу. Про кондиционеры отдельная история — ни разу не видела, чтобы их включали летом».
«Ирония. Летом автобусы без кондиционеров, зимой без печек — за что поднимать проезд, непонятно».
Другие иронично писали, что цену нужно поднять еще выше.
«Лучше до круглой цифры —50, зачем мелочь плодить».
«Чё не 144?»
«А давайте сразу 150, че вы?»
«Может 200? Чтоб мелочь не терялась».
Некоторые говорили, что перед тем, как повышать цены, нужно сделать транспорт удобнее и доступнее.
«Запустили бы больше автобусов, новые маршруты. А то многие с пересадкой едут на работу. В автобусе душно летом, зимой дубак».
«Сделайте условия, как в Москве. А за душные летом и ледяные в мороз полные автобусы — ну это бред повышать стоимость».
«Вы сначала нормально автобусы оборудуйте и найдите нормальных вежливых кондукторов, а потом уже и думайте о завышении цен».
«Было бы неплохо сначала автобусов на маршруты добавить или добавить новые маршруты. Но нет, мы будем просто завышать цену на проезд каждый год, а оптимизировать движение и работу общественного транспорта мы не будем».
Кто-то писал, что повышение стоимости проезда в автобусах было «очевидным» после изменения цен в электричках.
Были и те, кто встал на сторону перевозчиков. Красноярцы говорили, что повышение цен закономерно.
«А как жить предпринимателю, если поднимают налоги? Неужели никто и не понял, что это следствие. Причина повышения налогов всем понятна?»
«Да понять можно, все растет, инфляция».
«Неужели до сих пор существуют люди, незнакомые с понятием инфляция. Повышайте свою финансовую грамотность, иначе любое повышение цен на транспорт, так и будет для вас сюрпризом».
«Чему удивляться? Всё подорожало в разы — они прибыль хотят, а не убытки».
Одна из красноярок поделилась с «ПМ» своим мнением и сказала, что понять можно обе стороны: и жителей, и перевозчиков.
«Не разбираюсь в этом, но, возможно, правда бизнесу тяжело из-за инфляции и прочих последних событий. С этой точки зрения повышение выглядит логичным. С другой стороны, сейчас и людям живется непросто, и для кого-то повышение будет ощутимым. В общем грустно, хотелось бы, чтобы жители жили в достатке, а автобусы были комфортными, чтобы в них кондиционеры работали летом, а не как сейчас».
По мнению жительницы, было бы хорошо, если бы за повышением цен следовало и улучшение качества услуг.
«Хорошо бы обновлять транспорт и повышать зарплаты сотрудникам. Вместе с повышением цен хотелось бы, чтобы и качество услуги росло, насколько это хотя бы возможно».