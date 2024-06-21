Подросток стал курьером мошенников, а потом от стыда мог покончить с собой

16-летний подросток из Норильска решил подзаработать и устроился курьером к телефонным мошенникам.

В МВД рассказали, что полицейские задержали юношу в первый рабочий день. «Проспекту Мира» в ведомстве сообщили, что перед этим подросток успел забрать у трех пенсионеров деньги на общую сумму в 940 тысяч рублей и перевести своим работодателям. На следующий день в дежурную часть обратился отец этого мальчика. По словам мужчины, сын ушел из дома и оставил прощальную записку. «Отец, прости меня. Я влип в полную… Я думал, когда буду работать — все будет нормально, но получилось наоборот. Можно сказать, я угробил все, что было и есть. Я так не могу. Сейчас я понимаю, что так просто меня не отпустят». Телеграм-канал Kras Mash написал, что подросток якобы хотел покончить с собой. Однако «ПМ» в полиции заявили, что у них нет информации о том, что юноша планировал что-то сделать с собой. Через час после поисков полицейские заметили подростка, идущего по улице Талнахской. После этого его доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу. Корреспонденту «ПМ» в полиции добавили, что было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве (часть 2 и часть 3 статьи 159 УК РФ). «Уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. Ребенок допрошен в качестве свидетеля», — пояснили в ведомстве. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.