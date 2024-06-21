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Posted 21 июня, 06:31

Published 21 июня, 06:31

Modified 21 июня, 16:10

Updated 21 июня, 16:10

Подросток стал курьером мошенников, а потом от стыда мог покончить с собой

21 июня 2024, 06:31
16-летний подросток из Норильска решил подзаработать и устроился курьером к телефонным мошенникам.

В МВД рассказали, что полицейские задержали юношу в первый рабочий день. «Проспекту Мира» в ведомстве сообщили, что перед этим подросток успел забрать у трех пенсионеров деньги на общую сумму в 940 тысяч рублей и перевести своим работодателям.

На следующий день в дежурную часть обратился отец этого мальчика. По словам мужчины, сын ушел из дома и оставил прощальную записку.

«Отец, прости меня. Я влип в полную… Я думал, когда буду работать — все будет нормально, но получилось наоборот. Можно сказать, я угробил все, что было и есть. Я так не могу. Сейчас я понимаю, что так просто меня не отпустят».

Телеграм-канал Kras Mash написал, что подросток якобы хотел покончить с собой. Однако «ПМ» в полиции заявили, что у них нет информации о том, что юноша планировал что-то сделать с собой.

Через час после поисков полицейские заметили подростка, идущего по улице Талнахской. После этого его доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу.

Корреспонденту «ПМ» в полиции добавили, что было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве (часть 2 и часть 3 статьи 159 УК РФ).

«Уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. Ребенок допрошен в качестве свидетеля», — пояснили в ведомстве.

Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Мошенники#Полиция#Норильск#Красноярский край#Пенсионеры#Подросток#Мошенничество
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