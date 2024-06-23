На развязке из Пашенного обещают скоро перенести ЛЭП — из-за нее затягивалась стройка

Posted 23 июня, 04:47
Published 23 июня, 04:47
Modified 5 сентября, 03:46
Updated 5 сентября, 03:46
Сегодня, 23 июня, Логинов рассказал, что посетил будущую развязку, где подрядчик отчитался о строительстве. Начальник участка Игорь Буньков заявил, что все идет по плану: уложено 300 метров асфальта, заканчивается монтаж труб ливневой канализации, а с понедельника строители приступят к демонтажу и монтажу новой ЛЭП.
Развязку планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули на год из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП — ее должны были перенести до конца 2023 года.
Позднее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля, но затем стали уточнять, что есть трудности из-за ЛЭП, так как ее перенос согласуют сетевики и краевые власти.