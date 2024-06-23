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Posted 23 июня, 04:47

Published 23 июня, 04:47

Modified 5 сентября, 03:46

Updated 5 сентября, 03:46

Фотография от 10 ноября 2022 года

На развязке из Пашенного обещают скоро перенести ЛЭП — из-за нее затягивалась стройка

23 июня 2024, 04:47
Фото: Владислав Логинов
Фотография от 10 ноября 2022 года

На развязке из Пашенного в Красноярске обещают вскоре перенести скандальную ЛЭП

В Красноярске подрядчики обещают вскоре приступить к демонтажу и монтажу новой линии электропередач, из-за которой затягивалось строительство развязки из Пашенного в Тихие зори.

Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 15 июня — в ней глава города Владислав Логинов сообщил, что строители приступили к асфальтированию — работы откладывали больше двух недель.

Сегодня, 23 июня, Логинов рассказал, что посетил будущую развязку, где подрядчик отчитался о строительстве. Начальник участка Игорь Буньков заявил, что все идет по плану: уложено 300 метров асфальта, заканчивается монтаж труб ливневой канализации, а с понедельника строители приступят к демонтажу и монтажу новой ЛЭП.

Фото: Владислав Логинов

Развязку планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули на год из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП — ее должны были перенести до конца 2023 года.

Позднее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля, но затем стали уточнять, что есть трудности из-за ЛЭП, так как ее перенос согласуют сетевики и краевые власти.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Развязка#ЛЭП#Монтаж#Демонтаж
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