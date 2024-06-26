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Posted 26 июня, 05:41

Published 26 июня, 05:41

Modified 22 октября, 07:25

Updated 22 октября, 07:25

В Красноярске в проект планировки добавили мост из Зелёной рощи на Татышев

Власти снова вспомнили про пешеходный мост из Зелёной рощи на Татышев. Что известно?

26 июня 2024, 05:41
Фото: Гугл Карты

В Красноярске в проект планировки добавили мост из Зелёной рощи на Татышев

В Красноярске появились новости о строительстве пешеходного моста между Зеленой рощей и островом Татышев.

Городские власти решили внести изменения в проект планировки и межевания на берегах Енисея, где на данный момент расположен разрушенный мост.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в департаменте градостроительства сообщили, что речь идет о том, чтобы в проекте планировки было предусмотрено место для сооружения.

«В настоящее время в постановлении нет речи о строительстве нового моста или реконструкции старого сооружения».

В ведомстве «ПМ» добавили, что сейчас власти обсуждают строительство конструкции. Однако на данный момент никаких конкретных проектов нет.

Фото: Гугл Карты

Напомним, во времена СССР между Зеленой рощей и островом Татышев построили пешеходный мост, который в 1988 году был разрушен в результате наводнения. Со временем конструкция пришла в негодность.

  • В 2020 году власти сообщили о планах по строительству пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев. Он должен был связать общественные пространства большой части левого берега: Гвардейский парк, проспект Ульяновский — Татышев — вантовый мост — площадь Мира и левобережную набережную до Николаевского моста. В мэрии «Проспекту Мира» не называли конкретных сроков завершения строительства. В администрации отмечали, что все работы хотят закончить к 400-летию Красноярска, то есть к 2028 году.
  • В 2021 году власти заказали проект моста. Подрядчик должен был разработать минимум три варианта нового сооружения. В 2022 году были заказаны инженерные изыскания и проектирование пешеходного моста. Однако контракт расторгли и новостей о строительстве нового моста больше не было.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Остров Татышев#Мэрия Красноярска#Мост#Зеленая Роща
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