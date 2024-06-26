Власти снова вспомнили про пешеходный мост из Зелёной рощи на Татышев. Что известно?

Posted 26 июня, 05:41
Published 26 июня, 05:41
Modified 22 октября, 07:25
Updated 22 октября, 07:25
Городские власти решили внести изменения в проект планировки и межевания на берегах Енисея, где на данный момент расположен разрушенный мост.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в департаменте градостроительства сообщили, что речь идет о том, чтобы в проекте планировки было предусмотрено место для сооружения.
«В настоящее время в постановлении нет речи о строительстве нового моста или реконструкции старого сооружения».
В ведомстве «ПМ» добавили, что сейчас власти обсуждают строительство конструкции. Однако на данный момент никаких конкретных проектов нет.
Напомним, во времена СССР между Зеленой рощей и островом Татышев построили пешеходный мост, который в 1988 году был разрушен в результате наводнения. Со временем конструкция пришла в негодность.