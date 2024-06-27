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Posted 27 июня, 06:28

Published 27 июня, 06:28

Modified 27 июня, 06:30

Updated 27 июня, 06:30

Что будет с погодой в Красноярске через 60 лет

27 июня 2024, 06:28

Ученый рассказал, как изменится климат в Красноярске через 60 лет

Ученый разработал сервис, который определяет погоду в будущем. Смотрим, что будет с климатом в Красноярске через несколько десятков лет.

Сервис делает прогноз на основании наблюдений за окружающей средой. Его разработал профессор Мэтт Фитцпатрик из университета Мэриленда.

В Красноярске за 60 лет станет теплее. Температура летом в городе будет на 6,7 градуса выше, а погода станет на 1,5% засушливее. Зима будет теплее на 7,8 градуса и на 29,3% более влажная.

По данным сервиса, Красноярск в 2080 году по климатическим параметрам будет напоминать нынешний Синьцзян-Уйгурский район — регион на северо-западе Китая. Климат там континентальный: средняя температура зимой –20, летом +25.

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