Что будет с погодой в Красноярске через 60 лет

Posted 27 июня, 06:28
Published 27 июня, 06:28
Modified 27 июня, 06:30
Updated 27 июня, 06:30
Сервис делает прогноз на основании наблюдений за окружающей средой. Его разработал профессор Мэтт Фитцпатрик из университета Мэриленда.
В Красноярске за 60 лет станет теплее. Температура летом в городе будет на 6,7 градуса выше, а погода станет на 1,5% засушливее. Зима будет теплее на 7,8 градуса и на 29,3% более влажная.
По данным сервиса, Красноярск в 2080 году по климатическим параметрам будет напоминать нынешний Синьцзян-Уйгурский район — регион на северо-западе Китая. Климат там континентальный: средняя температура зимой –20, летом +25.