Что будет с погодой в Красноярске через 60 лет

Ученый рассказал, как изменится климат в Красноярске через 60 лет

Ученый разработал сервис, который определяет погоду в будущем. Смотрим, что будет с климатом в Красноярске через несколько десятков лет.

Сервис делает прогноз на основании наблюдений за окружающей средой. Его разработал профессор Мэтт Фитцпатрик из университета Мэриленда. В Красноярске за 60 лет станет теплее. Температура летом в городе будет на 6,7 градуса выше, а погода станет на 1,5% засушливее. Зима будет теплее на 7,8 градуса и на 29,3% более влажная. По данным сервиса, Красноярск в 2080 году по климатическим параметрам будет напоминать нынешний Синьцзян-Уйгурский район — регион на северо-западе Китая. Климат там континентальный: средняя температура зимой –20, летом +25. Читайте также: Красноярск стал лидером по стабильности заморозков в мае. Почему? От -43 до +8: в Красноярске подвели итоги минувшей зимы В Красноярске становится больше теплых и аномально жарких дней