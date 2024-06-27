Против сотрудников «Татышев–парка» возбудили дело из-за утонувшего подростка

Posted 27 июня, 03:18
Published 27 июня, 03:18
Modified 27 июня, 03:20
Updated 27 июня, 03:20
На одном из озер на острове Татышев 14 июня около вантового моста утонул 16-летний подросток. Он отдыхал в компании друзей на берегу — в какой-то момент во время купания мальчик, находясь на глубине, скрылся под водой.
Как сообщили в прокуратуре, подросток находился на острове с 15:20 — сообщение об утоплении поступило в 17:30. Во время отдыха подросток спрыгнул с деревянного мостика в местное озеро, которое не предназначено для купания.
Территория острова обслуживается МАУ «Татышев-Парк». В прокуратуре считают, что учреждение не обеспечивает безопасный отдых. На записи с камер видеонаблюдения видно, что люди свободно заходят в озеро, где купаться запрещено.
По данным ведомства, с 2022 года по 2024 год на территории парка утонуло на четыре человека — из них трое детей.
Прокуратура объявила директору «Татышев-парка» предостережение о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности.
Против «неустановленных должностных лиц» учреждения возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» часть 2 статья 238 УК РФ).