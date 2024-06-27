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Posted 27 июня, 10:02

Published 27 июня, 10:02

Modified 27 июня, 10:04

Updated 27 июня, 10:04

Цены на ягоды выросли. Сколько стоят черешня, малина и голубика в Красноярске?

27 июня 2024, 10:02
Сезонные плоды и ягоды — черешня, малина, голубика — в основном подорожали в России на 8-16% за год. «Проспект Мира» изучил цены в Красноярске.

Изменения цен исследовали аналитики АТОЛ — это производитель оборудования для автоматизации торговли. Они посмотрели данные продаж за июнь 2023 и 2024 годов. Сильнее всего подорожала малина — на 16%. В среднем по России килограмм стоит 783 рубля.

Черешня подорожала на 12%. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 509 рублей за килограмм. Голубика стала дороже на 8%: её цена достигла 988 рублей.

Сколько ягоды и плоды стоят в Красноярске?

«ПМ» решил посмотреть цены в Красноярске.

Черешня

В магазинах килограмм черешни стоит в районе 300-550 рублей. В некоторых магазинах сейчас действуют акции.

В «О’кее» и «Командоре» килограмм будет стоить 499,9 рубля. В «Ленте» — 349 рублей по акции и 526 рублей без.

Еще черешня есть в «Красном Яре» — можно купить на развес за 399,9 рубля за килограмм или взять упаковку 250 граммов за 199,9 рубля.

В «Самокате» можно заказать три позиции: отборная черешня 250 граммов за 299 рублей без скидки или 199 рублей со скидкой, отборная 500 граммов за 449 рублей без скидки или 339 рублей со скидкой и черешня Navetke 350 граммов за 399 рублей без скидки или 279 рублей со скидкой.

Есть черешня и в Metro — стоит она 399 рублей за килограмм.

Голубика

Мы смогли найти голубику в магазине «О’кей» — на полках было две упаковки: 125 граммов за 239,9 рубля и 250 граммов за 599,9 рубля. Еще голубика есть в «Красном Яре» — 125 граммов стоит 229,9 рубля.

В доставке мы нашли голубику у «Командора», «Самоката» и Metro. В «Командоре» за упаковку в 125 граммов придется отдать 259,9 рубля.

В «Самокате» на выбор два варианта: 250 граммов за 629 рублей без скидки или 469 рублей со скидкой и 125 граммов за 319 рублей без скидки или 239 рублей со скидкой. В Metro есть голубика в упаковках по 125 граммов за 319 рублей и 250 граммов за 499 рублей.

Малина

В офлайн-магазине малины мы не нашли, сезон только начнется. В доставке свежая малина была только у «Самоката» — от Artfruit 125 граммов за 499 рублей и 125 граммов за 399 рублей по скидке и 499 рублей без скидки.

  • Ранее «ПМ» узнавал, где и за сколько продают клубнику в Красноярске и как её правильно выбрать — собрали всю информацию тут.
  • Тут рассказали, как выбрать черешню и где её лучше покупать.
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