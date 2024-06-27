Цены на ягоды выросли. Сколько стоят черешня, малина и голубика в Красноярске?

Posted 27 июня, 10:02
Published 27 июня, 10:02
Modified 27 июня, 10:04
Updated 27 июня, 10:04
Изменения цен исследовали аналитики АТОЛ — это производитель оборудования для автоматизации торговли. Они посмотрели данные продаж за июнь 2023 и 2024 годов. Сильнее всего подорожала малина — на 16%. В среднем по России килограмм стоит 783 рубля.
Черешня подорожала на 12%. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 509 рублей за килограмм. Голубика стала дороже на 8%: её цена достигла 988 рублей.
«ПМ» решил посмотреть цены в Красноярске.
В магазинах килограмм черешни стоит в районе 300-550 рублей. В некоторых магазинах сейчас действуют акции.
В «О’кее» и «Командоре» килограмм будет стоить 499,9 рубля. В «Ленте» — 349 рублей по акции и 526 рублей без.
Еще черешня есть в «Красном Яре» — можно купить на развес за 399,9 рубля за килограмм или взять упаковку 250 граммов за 199,9 рубля.
В «Самокате» можно заказать три позиции: отборная черешня 250 граммов за 299 рублей без скидки или 199 рублей со скидкой, отборная 500 граммов за 449 рублей без скидки или 339 рублей со скидкой и черешня Navetke 350 граммов за 399 рублей без скидки или 279 рублей со скидкой.
Есть черешня и в Metro — стоит она 399 рублей за килограмм.
Мы смогли найти голубику в магазине «О’кей» — на полках было две упаковки: 125 граммов за 239,9 рубля и 250 граммов за 599,9 рубля. Еще голубика есть в «Красном Яре» — 125 граммов стоит 229,9 рубля.
В доставке мы нашли голубику у «Командора», «Самоката» и Metro. В «Командоре» за упаковку в 125 граммов придется отдать 259,9 рубля.
В «Самокате» на выбор два варианта: 250 граммов за 629 рублей без скидки или 469 рублей со скидкой и 125 граммов за 319 рублей без скидки или 239 рублей со скидкой. В Metro есть голубика в упаковках по 125 граммов за 319 рублей и 250 граммов за 499 рублей.
В офлайн-магазине малины мы не нашли, сезон только начнется. В доставке свежая малина была только у «Самоката» — от Artfruit 125 граммов за 499 рублей и 125 граммов за 399 рублей по скидке и 499 рублей без скидки.