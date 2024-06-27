Цены на ягоды выросли. Сколько стоят черешня, малина и голубика в Красноярске?

В «Самокате» на выбор два варианта: 250 граммов за 629 рублей без скидки или 469 рублей со скидкой и 125 граммов за 319 рублей без скидки или 239 рублей со скидкой. В Metro есть голубика в упаковках по 125 граммов за 319 рублей и 250 граммов за 499 рублей.