В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами. Где и когда?

Комплекс должен открыться на Волжской, 77 в первой половине июля, сообщил «Проспекту Мира» администратор комплекса. На первом этаже расположены раздевалки и женская и мужская моечная — в них будут душевые, русская парная, холодная купель, теплый камень и косметические глины.