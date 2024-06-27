В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами. Где и когда?

Posted 27 июня, 01:43
Published 27 июня, 01:43
Modified 27 июня, 05:09
Updated 27 июня, 05:09
Комплекс должен открыться на Волжской, 77 в первой половине июля, сообщил «Проспекту Мира» администратор комплекса. На первом этаже расположены раздевалки и женская и мужская моечная — в них будут душевые, русская парная, холодная купель, теплый камень и косметические глины.
На улице будут два подогреваемых бассейна: один большой пресный, второй — с соленой водой. Внутри здания сделали бассейн для детей.
Еще в комплексе планируется турецкая баня, травяная, соляная и песочная сауны, зона с шезлонгами.
Цены на посещение начинаются от 400 рублей за час в будний день для взрослых и от 300 рублей для детей.