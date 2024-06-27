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Posted 27 июня, 01:43

Published 27 июня, 01:43

Modified 27 июня, 05:09

Updated 27 июня, 05:09

В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами. Где и когда?

27 июня 2024, 01:43

В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами и саунами

Новый комплекс с бассейнами «Сибирские термы» откроется в Кировском районе Красноярска.

Комплекс должен открыться на Волжской, 77 в первой половине июля, сообщил «Проспекту Мира» администратор комплекса. На первом этаже расположены раздевалки и женская и мужская моечная — в них будут душевые, русская парная, холодная купель, теплый камень и косметические глины.

На улице будут два подогреваемых бассейна: один большой пресный, второй — с соленой водой. Внутри здания сделали бассейн для детей.

Еще в комплексе планируется турецкая баня, травяная, соляная и песочная сауны, зона с шезлонгами.

Цены на посещение начинаются от 400 рублей за час в будний день для взрослых и от 300 рублей для детей.

  • В Красноярске планируют открыть еще как минимум два термальных комплекса. Первый хочет построить новосибирская фирма «Мира Термы» на участке между ТРК «Комсомолл» и медуниверситетом — сейчас они пытаются получить на это разрешение.
  • Второй комплекс планирует открыть московская группа компаний «Основа» до конца 2024 года — в ТРК «Комсомолл».
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Бассейны#Кировский район#Купание#Волжская#Термальный комплекс
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