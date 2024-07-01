На развязке из Пашенного начали убирать скандальную ЛЭП

Сегодня, 1 июля, Логинов рассказал, что подрядчик приступил к работам, отметив, что они долго готовились к переносу ЛЭП, на месте которой будет тротуар. Мэр заявил, что работы идут по «запланированному графику»: продолжается укладка асфальта, устройство ливневой канализации и монтаж бордюр.