prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля, 09:00

Published 1 июля, 09:00

Modified 5 сентября, 03:49

Updated 5 сентября, 03:49

На развязке из Пашенного начали убирать скандальную ЛЭП

На развязке из Пашенного начали убирать скандальную ЛЭП

1 июля 2024, 09:00
Фото: prmira.ru
В Красноярске начали демонтаж линии электропередач, из-за которой затягивалось строительство развязки из Пашенного в Тихие зори.

Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 23 июня — в ней глава города Владислав Логинов сообщил, что строители собираются переносить ЛЭП.

Сегодня, 1 июля, Логинов рассказал, что подрядчик приступил к работам, отметив, что они долго готовились к переносу ЛЭП, на месте которой будет тротуар. Мэр заявил, что работы идут по «запланированному графику»: продолжается укладка асфальта, устройство ливневой канализации и монтаж бордюр.

В администрации заявили, что перенос ЛЭП не помещает строительным работам, а развязку построят в срок, «если не подведет погода»:

«Срок открытия развязки, как и планировали ранее, ориентируемся на 31 июля, если не подведёт погода. По прогнозам подрядчика, должны успеть».
Видео: Владислав Логинов.

Развязку планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули на год из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП — ее должны были перенести до конца 2023 года.

Читайте также:
В Красноярске сносят дома под строительство развязки с Пашенного в Тихие зориПротив «Сибиряка» возбудили дело после открытия развязки на Северном шоссеГлава МВД края предложил построить двухуровневую развязку на Предмостной
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Строительство#Владислав Логинов#Подрядчик#Асфальт#ЛЭП#Демонтаж#Администрация города
Подпишитесь
Популярное