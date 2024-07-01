На развязке из Пашенного начали убирать скандальную ЛЭП

Posted 1 июля, 09:00
Published 1 июля, 09:00
Modified 5 сентября, 03:49
Updated 5 сентября, 03:49
Сегодня, 1 июля, Логинов рассказал, что подрядчик приступил к работам, отметив, что они долго готовились к переносу ЛЭП, на месте которой будет тротуар. Мэр заявил, что работы идут по «запланированному графику»: продолжается укладка асфальта, устройство ливневой канализации и монтаж бордюр.
В администрации заявили, что перенос ЛЭП не помещает строительным работам, а развязку построят в срок, «если не подведет погода»:
«Срок открытия развязки, как и планировали ранее, ориентируемся на 31 июля, если не подведёт погода. По прогнозам подрядчика, должны успеть».
Развязку планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули на год из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП — ее должны были перенести до конца 2023 года.