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Posted 3 июля, 11:07

Published 3 июля, 11:07

Modified 3 июля, 11:07

Updated 3 июля, 11:07

СК завел уголовное дело после падения рабочих в шахту лифта на стройке поликлиники

3 июля 2024, 11:07
Следователи завели уголовное дело после падения рабочих на стройке поликлиники в Красноярске.

Второго июля на стройплощадке на улице Судостроительной двое рабочих — 21 и 19 лет — проводили монолитные работы в шахте лифта. Они находились на временном металлическом каркасе, который в какой-то момент перевернулся.

В результате рабочие упали с седьмого этажа на цокольный. В крайне тяжелом состоянии их доставили в больницу.

По данным СК, пострадавшие были официально трудоустроены у индивидуального предпринимателя, выполняющего монолитные работы по строительству шахты лифта.

Корреспонденту «Проспекту Мира» в СК заявили, что пострадавшие — граждане Таджикистана. По словам врачей, молодые люди по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 216 УК РФ).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Строительство#СК#Уголовное дело
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