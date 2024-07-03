СК завел уголовное дело после падения рабочих в шахту лифта на стройке поликлиники

Posted 3 июля, 11:07
Published 3 июля, 11:07
Modified 3 июля, 11:07
Updated 3 июля, 11:07
Второго июля на стройплощадке на улице Судостроительной двое рабочих — 21 и 19 лет — проводили монолитные работы в шахте лифта. Они находились на временном металлическом каркасе, который в какой-то момент перевернулся.
В результате рабочие упали с седьмого этажа на цокольный. В крайне тяжелом состоянии их доставили в больницу.
По данным СК, пострадавшие были официально трудоустроены у индивидуального предпринимателя, выполняющего монолитные работы по строительству шахты лифта.
Корреспонденту «Проспекту Мира» в СК заявили, что пострадавшие — граждане Таджикистана. По словам врачей, молодые люди по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 216 УК РФ).