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Posted 3 июля, 02:53

Published 3 июля, 02:53

Modified 3 июля, 02:53

Updated 3 июля, 02:53

В Красноярске известный строительный магазин оштрафовали за небезопасные розетки

3 июля 2024, 02:53
В Красноярске строительный магазин «Пилон», расположенный на Вавилова, 1 стр. 17, оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу товаров без маркировки.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на витрине магазина находились розетки без документов. Также товар не был промаркирован единым знаком обращения продукции на рынке (ЕАС).

«Отсутствие на товаре маркировки ЕАС говорит о том, что розетки не прошли процедуру подтверждения требованиям безопасности», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в магазине немаркированный коврик для ванной. В результате товары сняли с продажи.

За выявленные нарушения магазин «Пилон» оштрафовали на 150 тысяч рублей.

  • Ранее мы рассказывали о том, известный магазин обуви отказался вернуть покупательнице деньги за разваливающиеся ботинки.
  • Также мы писали про то, что красноярский магазин получил штраф из-за просроченной воды. Её срок годности истек 8 лет назад.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазин#Роспотребнадзор#Нарушения#Товары
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