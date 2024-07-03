В Красноярске известный строительный магазин оштрафовали за небезопасные розетки

Posted 3 июля, 02:53
Published 3 июля, 02:53
Modified 3 июля, 02:53
Updated 3 июля, 02:53
В Роспотребнадзоре рассказали, что на витрине магазина находились розетки без документов. Также товар не был промаркирован единым знаком обращения продукции на рынке (ЕАС).
«Отсутствие на товаре маркировки ЕАС говорит о том, что розетки не прошли процедуру подтверждения требованиям безопасности», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в магазине немаркированный коврик для ванной. В результате товары сняли с продажи.
За выявленные нарушения магазин «Пилон» оштрафовали на 150 тысяч рублей.