Двор на Свердловской завален мусором, хотя контейнеры стоят пустые

Posted 4 июля, 03:39
Published 4 июля, 03:39
Modified 4 июля, 03:41
Updated 4 июля, 03:41
Контейнеры стоят пустые, но вокруг валяется одежда, гнилая еда, пластик и стекло, пишет «Короче, Красноярск» со ссылкой на свою подписчицу. По ее словам, жители уже просили службы убрать мусор, но ничего не изменилось.
«Мусор лежит месяцами. Вот в данный момент пустые контейнеры, никто не загрузит этот мусор. Когда контейнеры вывозят, под ними невозможная грязь», — рассказывает автор видео.
Судя по сервису «Яндекс Карты» возле мусорной площадки стоят здания детского сада №27. Если верить сервису просмотра улиц в картах, мусор здесь был разбросан и в 2022 году.