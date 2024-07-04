Двор на Свердловской завален мусором, хотя контейнеры стоят пустые

Контейнеры стоят пустые, но вокруг валяется одежда, гнилая еда, пластик и стекло, пишет «Короче, Красноярск» со ссылкой на свою подписчицу. По ее словам, жители уже просили службы убрать мусор, но ничего не изменилось.