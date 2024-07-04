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Posted 4 июля, 03:39

Published 4 июля, 03:39

Modified 4 июля, 03:41

Updated 4 июля, 03:41

Двор на Свердловской завален мусором, хотя контейнеры стоят пустые

4 июля 2024, 03:39
Жительница дома на Свердловской, 31 пожаловалась на свалку мусора вокруг площадки с мусорными контейнерами.

Контейнеры стоят пустые, но вокруг валяется одежда, гнилая еда, пластик и стекло, пишет «Короче, Красноярск» со ссылкой на свою подписчицу. По ее словам, жители уже просили службы убрать мусор, но ничего не изменилось.

«Мусор лежит месяцами. Вот в данный момент пустые контейнеры, никто не загрузит этот мусор. Когда контейнеры вывозят, под ними невозможная грязь», — рассказывает автор видео.

Судя по сервису «Яндекс Карты» возле мусорной площадки стоят здания детского сада №27. Если верить сервису просмотра улиц в картах, мусор здесь был разбросан и в 2022 году.

  • В июне в крае ввели режим повышенной готовности из-за из-за угрозы мусорного коллапса. Постановление вышло 11 июня на сайте правительства. Согласно тексту документа, из-за переполненных мусорных полигонов в крае может вырасти количество стихийных свалок.
  • В Красноярске жители левого берега с 1 июня стали получать новые платежки за вывоз мусора. Раньше квитанции приходили от «Красноярскэнергосбыта».
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#Видео#Люди#Общество#Дети#Мусор#Свалки#Мусорка
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