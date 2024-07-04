Фельдшер Балан пояснила, почему корвалол нельзя принимать дольше четырех недель

Posted 4 июля, 05:52
Published 4 июля, 05:52
Modified 26 июля, 13:40
Updated 26 июля, 13:40
Фельдшер Наталья Балан рассказала, насколько безопасно принимать это средство ежедневно. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Life.ru.
По ее словам, корвалол не выполняет лечебную функцию заболеваний сердечно-сосудистой системы, а всего лишь позволяет снизить уровень тревожности, действуя как успокоительное средство.
Медик подчеркнул, что данное лекарство можно принимать эпизодически или однократно для снижения уровня стресса, при нервозности, небольшом увеличении артериального давления или при проблемах со сном. Тем не менее нельзя принимать капли дольше четырех недель, поскольку он может вызывать зависимость.
По ее мнению, корвалол также обладает накопительным эффектом, который в итоге вызывает отравление организма даже при соблюдении рекомендуемых доз: вырасти частота гипертонических кризов у пациентов с сердечными заболеваниями, а также развиться деменция.