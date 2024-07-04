Фельдшер Балан пояснила, почему корвалол нельзя принимать дольше четырех недель

Медик подчеркнул, что данное лекарство можно принимать эпизодически или однократно для снижения уровня стресса, при нервозности, небольшом увеличении артериального давления или при проблемах со сном. Тем не менее нельзя принимать капли дольше четырех недель, поскольку он может вызывать зависимость.