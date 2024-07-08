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Posted 8 июля, 05:39

Published 8 июля, 05:39

Modified 1 ноября, 05:48

Updated 1 ноября, 05:48

Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в Удачном

8 июля 2024, 05:39
На публичных слушаниях дочерней компании ГСК «Арбан» отказали в предоставлении территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном под застройку.

Заброшенный летний лагерь «Березки» в Удачном находится между проспектом Свободным и улицей Киренского за Академгородком. Разрешение на размещение домов запрашивала компания «Азорит», «дочка» известного ГСК «Арбан».

Компания хотела построить на территории лагеря многоквартирные дома высотой до 4 этажей. По этому поводу назначили публичные слушания.

В слушаниях приняли участие жители микрорайона — в очных слушаниях участие принял 21 человек. Все они высказались против застройки: кто-то из-за экологии, кто-то из-за нехватки инфраструктуры.

«Строительство данного комплекса приведет к перегрузке социальных объектов Академгородка — школы, детских садов, поликлиник, которые уже в настоящее время заполнены с превышением нормативов».
«Проект застройки создает социальную напряженность, не решает проблемы города, считаю застройку нецелесообразной».
«Будет вырубаться лесной массив берёз, сосен, тополей, уничтожаться краснокнижные растения — цветы жарки —, хотя в Красноярске постоянно „режим черного неба“. Нам и так дышать нечем, и вырубать деревья, уничтожать цветы нельзя! Мы жители Красноярска против застройки».

В итоге комиссия отказала заявителю. Теперь, чтобы повторно заявится на публичные слушания, компании нужно представить технико-экономическое обоснование планируемой жилой застройки — указать проектное количество будущих жителей и обеспеченность территории соцобъектами.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Удачный#Застройка#Детский лагерь#Слушания#Элитный застройщик#Публичные слушания
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