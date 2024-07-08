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Posted 8 июля, 02:36

Published 8 июля, 02:36

Modified 8 июля, 03:08

Updated 8 июля, 03:08

Красноярцу отказались продать футболку за 279 рублей. Он пожаловался Роспотребнадзору

8 июля 2024, 02:36

Красноярцу не продали футболку за 279 рублей и просили заплатить 4 тысячи

В магазине Familia красноярцу отказались продавать футболку за 279 рублей — такая стоимость была на ценнике.

Такая жалоба поступила в краевой Роспотребнадзор. Красноярец зашел в магазин Familia в ТРЦ «Планета» — он видел футболку с «красным ценником», которая стоила 279 рублей

«Пробивая мою футболку, кассир сообщил, что эта цена недействительна и [футболка] пробивается как носки», — рассказал житель.

На кассе ему сказали, что такая футболка «не может столько стоить», и её реальная стоимость 3,9 тысячи рублей. По словам мужчины, кассир оторвал красный ценник и выбросил в мусорку.

Мужчина попросил вернуть его, чтобы сфотографировать — футболку по этой цене ему не продали. Потом он обратился в Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что ценник в магазине является публичной офертой и содержит условия договора — продавец обязан продать товар именно по той цене, которая там указана.

Владельцу магазина, компании «Максима групп», объявили предостережение о недопустимости нарушений.

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