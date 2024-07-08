Красноярцу отказались продать футболку за 279 рублей. Он пожаловался Роспотребнадзору

Posted 8 июля, 02:36
Published 8 июля, 02:36
Modified 8 июля, 03:08
Updated 8 июля, 03:08
Такая жалоба поступила в краевой Роспотребнадзор. Красноярец зашел в магазин Familia в ТРЦ «Планета» — он видел футболку с «красным ценником», которая стоила 279 рублей
«Пробивая мою футболку, кассир сообщил, что эта цена недействительна и [футболка] пробивается как носки», — рассказал житель.
На кассе ему сказали, что такая футболка «не может столько стоить», и её реальная стоимость 3,9 тысячи рублей. По словам мужчины, кассир оторвал красный ценник и выбросил в мусорку.
Мужчина попросил вернуть его, чтобы сфотографировать — футболку по этой цене ему не продали. Потом он обратился в Роспотребнадзор.
В ведомстве сообщили, что ценник в магазине является публичной офертой и содержит условия договора — продавец обязан продать товар именно по той цене, которая там указана.
Владельцу магазина, компании «Максима групп», объявили предостережение о недопустимости нарушений.