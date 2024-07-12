Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов

Posted 12 июля, 08:10
Published 12 июля, 08:10
Modified 12 июля, 11:44
Updated 12 июля, 11:44
Как рассказали в краевом МВД, граждане Таджикистана и Узбекистана ехали на север на заработки. В ведомстве уточнили «Проспекту Мира», что в Красноярске они сели на пароход и доплыли до поселка Курейка — это 1200 километров по прямой.
В Курейке компания пересела на две моторные лодки и поплыла в Дудинку. Они проплыли 300 километров и сели в такси, однако машину на окраине города остановили инспекторы ДПС.
Каждого иностранцев оштрафовали на 2000 рублей за нарушение правил въезда. В ближайшее время их выдворят из России.