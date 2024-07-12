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Posted 12 июля, 08:10

Published 12 июля, 08:10

Modified 12 июля, 11:44

Updated 12 июля, 11:44

Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов

12 июля 2024, 08:10

На севере Красноярского края задержали 10 приплывших по Енисею мигрантов

В Дудинке полицейские задержали 10 мигрантов, незаконно приехавших в Красноярский края и приплывших на север.

Как рассказали в краевом МВД, граждане Таджикистана и Узбекистана ехали на север на заработки. В ведомстве уточнили «Проспекту Мира», что в Красноярске они сели на пароход и доплыли до поселка Курейка — это 1200 километров по прямой.

В Курейке компания пересела на две моторные лодки и поплыла в Дудинку. Они проплыли 300 километров и сели в такси, однако машину на окраине города остановили инспекторы ДПС.

Каждого иностранцев оштрафовали на 2000 рублей за нарушение правил въезда. В ближайшее время их выдворят из России.

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Дудинка#Лодка#Мигранты#Иностранцы#Узбекистан#Таджикистан#Заработки
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