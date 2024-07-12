Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов

Как рассказали в краевом МВД, граждане Таджикистана и Узбекистана ехали на север на заработки. В ведомстве уточнили «Проспекту Мира», что в Красноярске они сели на пароход и доплыли до поселка Курейка — это 1200 километров по прямой.