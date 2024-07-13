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Posted 13 июля, 04:19

Published 13 июля, 04:19

Modified 13 июля, 04:25

Updated 13 июля, 04:25

На мэрию Красноярска подали в суд из-за закупок школьного питания на 670 миллионов

13 июля 2024, 04:19
Скандальная «Межрегиональная кейтеринговая компания» оспаривает результаты торгов на организацию питания в школах — организация просит признать закупки на 670 млн рублей недействительными. Семь исков на департамент заказа мэрии Красноярска появились в картотеке Арбитражного суда.

Как сообщают в краевом суде, «МКК» считает, что конкурс провели с нарушением прав участников. Заказчики якобы установили завышенные требования к количеству сотрудников, незаконно установили требование к минимальной стоимости контрактов, необоснованно ограничили сроки проведения популяризации здорового питания и другое.

Суд принял все исковые заявления от «МКК» и назначил предварительные заседания. Общий размер по всем торгам составляет 670 миллионов рублей. Компания пыталась запретить школам Красноярска подписывать договор по результатам закупки, но суд в этом отказал.

  • «МКК», зарегистрированная в Мордовии, одна из двух компаний, которая работала в Красноярске с сентября 2023 года и организовывала питание в школах. Подрядчика обвиняли в том, что дети не могут купить себе еду, что продукты завозят некачественные, а те порции, которые все же выдают, не соответствуют стандартам питания.
  • Прокуратура внесла представления мэру Красноярска и операторам питания. Против замруководителя главного управления образования возбудили административное дело о нарушении прав обучающихся.
  • Мэрия Красноярска хотела возложить ответственность за питание на школы, однако сами директора оказались против этого.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Образование#Дети#Суд#Прокуратура#Закупки#Арбитражный суд#Школьное питание
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