На мэрию Красноярска подали в суд из-за закупок школьного питания на 670 миллионов

Скандальная «Межрегиональная кейтеринговая компания» оспаривает результаты торгов на организацию питания в школах — организация просит признать закупки на 670 млн рублей недействительными. Семь исков на департамент заказа мэрии Красноярска появились в картотеке Арбитражного суда.