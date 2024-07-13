На мэрию Красноярска подали в суд из-за закупок школьного питания на 670 миллионов

Posted 13 июля, 04:19
Published 13 июля, 04:19
Modified 13 июля, 04:25
Updated 13 июля, 04:25
Как сообщают в краевом суде, «МКК» считает, что конкурс провели с нарушением прав участников. Заказчики якобы установили завышенные требования к количеству сотрудников, незаконно установили требование к минимальной стоимости контрактов, необоснованно ограничили сроки проведения популяризации здорового питания и другое.
Суд принял все исковые заявления от «МКК» и назначил предварительные заседания. Общий размер по всем торгам составляет 670 миллионов рублей. Компания пыталась запретить школам Красноярска подписывать договор по результатам закупки, но суд в этом отказал.