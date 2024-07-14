Красноярец заплатил перекупщику за автомобиль, но машину так и не получил

Красноярец заключил договор с перекупщиком на покупку автомобиля Exeed VX в полной комплектации по доверенности и передал деньги. Перекупщик несколько раз менял сроки. Потом он сообщил, что машина уже куплена и скоро приедет, но этого так и не произошло.