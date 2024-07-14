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Posted 14 июля, 04:53

Published 14 июля, 04:53

Modified 14 июля, 04:55

Updated 14 июля, 04:55

Красноярец заплатил перекупщику за автомобиль, но машину так и не получил

14 июля 2024, 04:53
Мужчина хотел купить автомобиль Exeed VX у перекупщика по договору и заплатил 3,4 миллиона. Но авто так и не приехало.

Красноярец заключил договор с перекупщиком на покупку автомобиля Exeed VX в полной комплектации по доверенности и передал деньги. Перекупщик несколько раз менял сроки. Потом он сообщил, что машина уже куплена и скоро приедет, но этого так и не произошло.

В итоге красноярец сообщил в полицию, что стал жертвой мошенников. Подозреваемым оказался мужчина 38 лет. Ранее его судили за имущественные преступления.

Как заявили в МВД, подозреваемый сказал, что не мог сразу купить машину — ему самому нужны были деньги. А потом курс доллара вырос, и машина стала дороже. Перекупщик предложил покупателю доплатить, но тот отказался. После этого перекупщик полностью вернул всю сумму покупателю авто.

  • В Красноярске спортивный директор футбольного «Енисея» Михаил Комков спровоцировал ДТП. Он вылез на встречку, чтобы объехать другой автомобиль.
  • Красноярец пытался задушить таксиста. Он был пьян, а водитель попросил его прекратить ему мешать.
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