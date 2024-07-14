Красноярец заплатил перекупщику за автомобиль, но машину так и не получил

Posted 14 июля, 04:53
Published 14 июля, 04:53
Modified 14 июля, 04:55
Updated 14 июля, 04:55
Красноярец заключил договор с перекупщиком на покупку автомобиля Exeed VX в полной комплектации по доверенности и передал деньги. Перекупщик несколько раз менял сроки. Потом он сообщил, что машина уже куплена и скоро приедет, но этого так и не произошло.
В итоге красноярец сообщил в полицию, что стал жертвой мошенников. Подозреваемым оказался мужчина 38 лет. Ранее его судили за имущественные преступления.
Как заявили в МВД, подозреваемый сказал, что не мог сразу купить машину — ему самому нужны были деньги. А потом курс доллара вырос, и машина стала дороже. Перекупщик предложил покупателю доплатить, но тот отказался. После этого перекупщик полностью вернул всю сумму покупателю авто.