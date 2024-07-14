Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные

В Красноярском крае 14 июля утонули два человека.

Женщина 42 лет утонула на озере Светлое в поселке Кедровый. Это второй человек, который утонул за день и шестой за выходные.