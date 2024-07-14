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Posted 14 июля, 12:54

Published 14 июля, 12:54

Modified 14 июля, 12:54

Updated 14 июля, 12:54

Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные

14 июля 2024, 12:54

В Красноярском крае 14 июля утонули два человека.

Женщина 42 лет утонула на озере Светлое в поселке Кедровый. Это второй человек, который утонул за день и шестой за выходные.

Еще один человек утонул сегодня в Березовском районе на реке Мана.

По данным МЧС, за эти выходные в Красноярске стало на шесть утонувших больше. При этом с начала лета в воде утонули более 40 жителей Красноярского края.

Вчера 13 июля в Ачинске утонул 14-летний мальчик. Как сообщили в СК, вечером 13 июля мальчик пришел на реку со своим приятелем. В воде дети начали тонуть. Одного ребенка спасли очевидцы, другого мальчика спасти не удалось.

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