Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные

Posted 14 июля, 12:54
Published 14 июля, 12:54
Modified 14 июля, 12:54
Updated 14 июля, 12:54
Еще один человек утонул сегодня в Березовском районе на реке Мана.
По данным МЧС, за эти выходные в Красноярске стало на шесть утонувших больше. При этом с начала лета в воде утонули более 40 жителей Красноярского края.
Вчера 13 июля в Ачинске утонул 14-летний мальчик. Как сообщили в СК, вечером 13 июля мальчик пришел на реку со своим приятелем. В воде дети начали тонуть. Одного ребенка спасли очевидцы, другого мальчика спасти не удалось.