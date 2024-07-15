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Posted 15 июля 2024, 09:13

Published 15 июля 2024, 09:13

Modified 10 января, 09:23

Updated 10 января, 09:23

Появился топ лучших спа-салонов Красноярска по отзывам в интернете

Публикуем топ лучших спа-салонов Красноярска по отзывам в интернете

15 июля 2024, 09:13
Фото: 2gis.ru.

Появился топ лучших спа-салонов Красноярска по отзывам в интернете

«Проспект Мира» составил топ лучших спа-салонов Красноярска по отзывам жителей в 2gis.

«ПМ» посмотрел, какие из городских спа-салонов получили самые высокие баллы. Вот как, по мнению соцсетей, выглядит топ-5 лучших спа:

Фото: prmira.ru

Для рейтинга мы выбрали спа-салоны и салоны, в которых делают спа-процедуры, в Красноярске с самым высоким средним рейтингом при наличии не менее 200 отзывов.

При этом у салона, чтобы попасть в топ, должны были быть положительные отзывы, оставленные в этом году.

Четыре спа из топа получили оценку в 5 баллов. Первый из них — салон Litai, который находится на улице 78 Добровольческой бригады, 14а. В последних отзывах хвалят массаж, персонал и атмосферу.

«Девушки работают очень чуткие, внимательные. Приветливый администратор встретил нас с самого входа, в салоне спокойная атмосфера».
«Была на лимфодренажном массаже, я в восторге от техники и исполнения».
«Очень красивое, уютное и атмосферное место, понравилось всё — от высокого уровня обслуживания до водопада в зоне ожидания».

Были у салона и отрицательные отзывы. Последний оставлен в феврале 2024 года. Посетители жаловались на грубость администратора и низкую температуру в комнатах для массажа.

Второй салон с пятью баллами — «Алтайская здравница» на Алексеева, 22. Практически все отзывы положительные: в них отмечают мастеров и «приемлемые цены».

«Уютное место — приятный персонал, расслабляет от суеты».
«Кайфанула от SPA-программы. Цены приемлемые, общение душевное. Администратор помогла подобрать для меня и окошко, и программу, объясняя все подробно».
«Приятная расслабляющая атмосфера, опытные массажисты. Всё понравилось».

Среди минусов салона называют некоторых мастеров, невозможность дозвониться и «странную атмосферу». Последний негативный отзыв написан в апреле 2024 года.

Следующим в топе с такой же оценкой стал салон «Тайга», а именно филиал на Толстого, 21. В положительных комментариях пишут о разных программах и качестве массажа:

«После массажа полное расслабление, сняты зажимы в мышцах и самое главное — не больно».
«Хочу выразить благодарность этому месту, очень уютно, комфортно. „.
„Все понравилось, ходил на спа-программу. Понравилась бочка, массаж превосходный“.

На салон оставили и несколько негативных отзывов — все написаны в 2023 году. Людям не понравилось, что массаж был «среднего уровня».

Далее в топе с оценкой в пять баллов идет филиал салона Argento на Парусной, 7. В комментариях хвалят разные процедуры, атмосферу и кофе.

«Хожу сюда уже несколько месяцев, и каждый раз остаюсь довольна. Качество работы идеальное и атмосфера, куда хочется снова и снова вернуться».
«Косметолог я в этом салоне — находка для меня. Современные сертифицированные препараты, качество и комфорт. Очень довольна!».
«Каждый раз, когда я захожу в этот салон, меня окутывает атмосфера спокойствия. Массаж — это просто улет».

Негативные отзывы тоже есть — последний оставили в апреле 2024 года. Клиенты жаловались на то, что «уровень уже не тот» и на обслуживание.

Последнее место в топе делят два салона. Первый — спа-центр Lakshmi на Годенко, 1. Его оценили на 4,9 балла. Среди плюсов, которые отмечают в отзывах, — «божественный» массаж, вежливый персонал и атмосфера.

«Встретила очень милая и доброжелательная девушка, сопроводила до гардеробной, все объяснила что, как и где ожидать мастера. Приятный интерьер, сервис 10/10! Расслабилась, отдохнула и получила свой прилив сил».
«Приятная, хоть и достаточно простая атмосфера. Обстановка располагает расслабиться, массаж понравился. В зоне ожидания водичка с лимоном, это тоже плюс к заботе».
«Хороший SPA-салон. Очень понравилось, что есть парковка. Улыбчивый персонал. В массажном кабинете очень вежливые массажисты».

Негативные оценки у салона также есть, однако развернутых негативных отзывов мы в 2ГИС не нашли.

С такой же оценкой, в 4,9 балла, топ закрывает салон Laser luxe на Авиаторов, 41. В отзывах клиенты пишут, что там хорошие специалисты и процедуры.

«Одна из моих любимых в городе центров по уходу за собой, достойные цены, реальные результаты, плюс принимают квалифицированные специалисты».
«Прошёл курс массажа спины, всё понравилось — высококвалифицированный специалист, выполняет процедуры со знанием дела, использует различные техники».
«Очень нравится, что здесь умеют разговаривать с клиентами, достаточно вежливо».

Негативные отзывы в основном написаны в 2023 году. В них пользователи отмечали, отсутствие эффекта после процедуры и то, что в салоне дорого.

  • Ранее сервис 2ГИС назвал больше 30 салонов красоты, парикмахерских, барбершопов и спа-студий в Красноярске, которые признали лучшими сами пользователи.
  • До этого аналитики сообщали, что в России мужчины стали чаще делать маникюр и педикюр. «ПМ» узнавал в красноярских салонах красоты, как часто мужчины делают себе такие процедуры.
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