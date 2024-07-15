В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек. Самому младшему было 14 лет

Posted 15 июля, 02:33
Published 15 июля, 02:33
Modified 15 июля, 02:35
Updated 15 июля, 02:35
13 июля на реке Чулым в Ачинске утонул 14-летний мальчик. Вечером мальчик пришел на реку со своим приятелем — в воде дети начали тонуть. Одного ребенка спасли очевидцы, другого мальчика спасти не удалось. В этот день еще утонуло трое мужчин — в Красноярске, Минусинске и в Каратузском районе.
В воскресенье, 14 июля, на воде погибли еще 4 человека. Тело одного мужчины спасатели нашли в Березовском районе на реке Мана, второй мужчина погиб в Минусинске в Енисее, а третий — в Ачинске на озере Айдашкино.
В поселке Кедровый на озере Светлое утонула 42-летняя женщина.
Спасатели просят жителей края соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в запрещенных местах.