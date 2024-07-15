В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек. Самому младшему было 14 лет

В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек

За 13 и 14 июля в Красноярском крае утонуло шестеро взрослых мужчин, одна женщина и один ребенок.