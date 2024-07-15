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Posted 15 июля, 02:33

Published 15 июля, 02:33

Modified 15 июля, 02:35

Updated 15 июля, 02:35

В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек. Самому младшему было 14 лет

15 июля 2024, 02:33

В выходные в Красноярском крае утонули 8 человек

За 13 и 14 июля в Красноярском крае утонуло шестеро взрослых мужчин, одна женщина и один ребенок.

13 июля на реке Чулым в Ачинске утонул 14-летний мальчик. Вечером мальчик пришел на реку со своим приятелем — в воде дети начали тонуть. Одного ребенка спасли очевидцы, другого мальчика спасти не удалось. В этот день еще утонуло трое мужчин — в Красноярске, Минусинске и в Каратузском районе.

В воскресенье, 14 июля, на воде погибли еще 4 человека. Тело одного мужчины спасатели нашли в Березовском районе на реке Мана, второй мужчина погиб в Минусинске в Енисее, а третий — в Ачинске на озере Айдашкино.

В поселке Кедровый на озере Светлое утонула 42-летняя женщина.

Спасатели просят жителей края соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в запрещенных местах.

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