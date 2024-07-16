Бум электромобилей: инвестиционные возможности и конкуренция на растущем рынке

Мировые продажи электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей продолжают расти: так, в 2023 году объемы реализации электромобилей выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом и достигли 13,6 млн штук. Электромобилестроение остается привлекательной отраслью по ряду причин. В ЕС был принят «Зеленый план», предусматривающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году и полный переход автопарка на электрическую тягу к 2035 году. К тому же многие правительства, включая Китай, выдают субсидии на производство чистого транспорта, что будет продолжать стимулировать рост этого рынка.