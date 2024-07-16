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Posted 16 июля 2024, 06:48

Published 16 июля 2024, 06:48

Modified 16 июля 2024, 06:48

Updated 16 июля 2024, 06:48

Бум электромобилей: инвестиционные возможности и конкуренция на растущем рынке

16 июля 2024, 06:48
Сектор производства электромобилей за последние десять лет совершил значительный прорыв, но настоящая борьба за долю рынка, один из самых трудных этапов для любой новой индустрии, начинается именно сейчас.

Для инвестора это может стать интересной возможностью определить нового лидера отрасли или её первую пятёрку. Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global помогли разобраться в рынке и выяснить, в какие компании стоит инвестировать.

В 2008 году американская компания Tesla (TSLA) начала выпускать спортивный электромобиль Tesla Roadster, которые не уступал обычным автомобилям по ходовым качествам (динамике разгона и максимальной скорости). Непрерывный рост цен на нефть стал стимулом для других автомобилестроительных гигантов, которые приступили к развертыванию массового производства электромобилей.

Сейчас с американской Tesla успешно конкурируют японские Mitsubishi и Nissan, а также китайские аналоги BYD, Li Auto (LI), Xpeng (XPEV) и Nio (NIO). В Европе производством электромобилей занимаются немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen, французская группа Renault, нидерландская корпорация Stellantis (STLA).

На рынке представлены чистые версии электромобилей, оснащенные исключительно аккумуляторными батареями, а также гибридные модели, которые могут использовать для передвижения как по отдельности электродвигатель или бензиновый двигатель, так и их комбинацию.

Мировые продажи электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей продолжают расти: так, в 2023 году объемы реализации электромобилей выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом и достигли 13,6 млн штук. Электромобилестроение остается привлекательной отраслью по ряду причин. В ЕС был принят «Зеленый план», предусматривающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году и полный переход автопарка на электрическую тягу к 2035 году. К тому же многие правительства, включая Китай, выдают субсидии на производство чистого транспорта, что будет продолжать стимулировать рост этого рынка.

«Сегмент электромобилестроения непростой, но крайне перспективный, и инвесторы по-прежнему могут сделать ставку на его рост, покупая бумаги автопроизводителей, развивающих это бизнес-направление», — отмечают аналитики Freedom Finance Global.

Представители старой гвардии: Ford (F), General Motors (GM), Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW — накопили огромный опыт управления производственными мощностями. Это дает им возможность эффективнее, чем молодым компаниям, регулировать маржинальность бизнеса. Однако, по мнению аналитиков, у новичков есть большие технологические преимущества, поэтому Tesla, Rivian, NIO (NIO), Li Auto (LI), XPeng (XPEV) и Zeekr (ZK) имеют все шансы обогнать старые неповоротливые компании, которые не слишком успешно адаптируются к новым трендам.

Лидером отрасли остается Tesla, по-прежнему задающая общий темп ее развития. Несмотря на операционные трудности, с которыми компания столкнулась в первой половине текущего года, ее акции растут: только за первые две недели июля котировки выросли на 25%.

Граждане РФ могут инвестировать в мировые фондовые рынки, включая упомянутые акции, через зарубежные брокерские компании. Казахстан, близкий по менталитету и не имеющий языкового барьера, предоставляет такие возможности благодаря высокому уровню развития финансовой инфраструктуры и цифровизации. Это позволяет открывать брокерские счета дистанционно через удобные приложения.

На сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) представлен полный список брокерских компаний, работающих в стране. Среди них можно найти как местные компании, так и международных брокеров с богатым опытом работы на мировых финансовых рынках. Среди них есть знакомые российским инвесторам компании, такие как Freedom Finance Global, предоставляющий прямой доступ к рынкам США, Европы и Азии.

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