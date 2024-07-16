Бум электромобилей: инвестиционные возможности и конкуренция на растущем рынке

Posted 16 июля 2024, 06:48
Published 16 июля 2024, 06:48
Modified 16 июля 2024, 06:48
Updated 16 июля 2024, 06:48
Для инвестора это может стать интересной возможностью определить нового лидера отрасли или её первую пятёрку. Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global помогли разобраться в рынке и выяснить, в какие компании стоит инвестировать.
В 2008 году американская компания Tesla (TSLA) начала выпускать спортивный электромобиль Tesla Roadster, которые не уступал обычным автомобилям по ходовым качествам (динамике разгона и максимальной скорости). Непрерывный рост цен на нефть стал стимулом для других автомобилестроительных гигантов, которые приступили к развертыванию массового производства электромобилей.
Сейчас с американской Tesla успешно конкурируют японские Mitsubishi и Nissan, а также китайские аналоги BYD, Li Auto (LI), Xpeng (XPEV) и Nio (NIO). В Европе производством электромобилей занимаются немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen, французская группа Renault, нидерландская корпорация Stellantis (STLA).
На рынке представлены чистые версии электромобилей, оснащенные исключительно аккумуляторными батареями, а также гибридные модели, которые могут использовать для передвижения как по отдельности электродвигатель или бензиновый двигатель, так и их комбинацию.
Мировые продажи электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей продолжают расти: так, в 2023 году объемы реализации электромобилей выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом и достигли 13,6 млн штук. Электромобилестроение остается привлекательной отраслью по ряду причин. В ЕС был принят «Зеленый план», предусматривающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году и полный переход автопарка на электрическую тягу к 2035 году. К тому же многие правительства, включая Китай, выдают субсидии на производство чистого транспорта, что будет продолжать стимулировать рост этого рынка.
«Сегмент электромобилестроения непростой, но крайне перспективный, и инвесторы по-прежнему могут сделать ставку на его рост, покупая бумаги автопроизводителей, развивающих это бизнес-направление», — отмечают аналитики Freedom Finance Global.
Представители старой гвардии: Ford (F), General Motors (GM), Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW — накопили огромный опыт управления производственными мощностями. Это дает им возможность эффективнее, чем молодым компаниям, регулировать маржинальность бизнеса. Однако, по мнению аналитиков, у новичков есть большие технологические преимущества, поэтому Tesla, Rivian, NIO (NIO), Li Auto (LI), XPeng (XPEV) и Zeekr (ZK) имеют все шансы обогнать старые неповоротливые компании, которые не слишком успешно адаптируются к новым трендам.
Лидером отрасли остается Tesla, по-прежнему задающая общий темп ее развития. Несмотря на операционные трудности, с которыми компания столкнулась в первой половине текущего года, ее акции растут: только за первые две недели июля котировки выросли на 25%.
Граждане РФ могут инвестировать в мировые фондовые рынки, включая упомянутые акции, через зарубежные брокерские компании. Казахстан, близкий по менталитету и не имеющий языкового барьера, предоставляет такие возможности благодаря высокому уровню развития финансовой инфраструктуры и цифровизации. Это позволяет открывать брокерские счета дистанционно через удобные приложения.
На сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) представлен полный список брокерских компаний, работающих в стране. Среди них можно найти как местные компании, так и международных брокеров с богатым опытом работы на мировых финансовых рынках. Среди них есть знакомые российским инвесторам компании, такие как Freedom Finance Global, предоставляющий прямой доступ к рынкам США, Европы и Азии.