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Posted 16 июля 2024, 09:03

Published 16 июля 2024, 09:03

Modified 16 июля 2024, 09:20

Updated 16 июля 2024, 09:20

На севере Красноярского края пловцы-экстремалы преодолели 156 км по ледяному Енисею

16 июля 2024, 09:03
В Дудинке прошел этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS Yenisei. Финиш преодолели 96 спортсменов из 13 городов страны. В общей сложности участники проплыли 156 км.

Заплыв на Енисее начался с самой сложной дистанции в 5 км. Такое расстояние на самой полноводной реке в России ранее еще не преодолевали. Водный маршрут осложняло сильное течение и стремительно меняющиеся погодные условия: от тумана до моросящего дождя. Температура воды в день заплыва составила +14 °C. Контрольное время, за которое участники должны были достичь финиша — 2 часа.

Дистанции 500 м и 100 м уже были опробованы на заплыве в 2023 году, контрольное время этих маршрутов — 20 минут и 2 минуты соответственно. К участию в старте были допущены только пловцы, получившие разрешение спортивного врача. За безопасностью участников также бдительно следили спасатели.

Итоги заплыва на каждой дистанции и имена победителей:

  • дистанцию в 5 км среди мужчин быстрее всех преодолел Кирилл Абросимов. У женщин лидером стала Елена Медведева;
  • дистанция в 500 м покорилась Евгению Шарыч и Светлане Ваулиной. Они финишировали первыми;
  • 100 м в холодной воде быстрее всех проплыли у мужчин Никита Кичий, у женщин Елена Турчина.

К сложной дистанции были допущены исключительно подготовленные спортсмены. Подробно с результатами заплыва можно познакомится по ссылке.

Особенной наградой для каждого участника, занявшего первое место в своей категории, станет возможность принять участие в заплыве серии X-WATERS во Владивостоке в 2025 году.

Среди победителей оказался Кирилл Абросимов, заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр в Токио 2020, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата Европы 2021, серебряный призер XXVI Всемирной летней Универсиады, победитель и призер этапов кубка мира и Европы, многократный чемпион России.

Соревноваться со спортсменом международного уровня мастерства непросто, поэтому Федор Трухин, пришедший на финиш вслед за заслуженным мастером спорта, также отмечен наградой от организаторов.

На чемпионате была и развлекательная программа. На берегу Енисея для гостей с концертной программой выступили творческие коллективы Норильска и Дудинки. Опен-эйр завершился выступлением специального гостя — исполнителя Фогеля. Также в течение дня для участников работала гастрозона, где любой желающий мог попробовать традиционные и местные блюда.

Холодовые заплывы на Таймыре проводятся благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска и команды X-WATERS при содействии администраций Дудинки, Норильска и Таймырского муниципального района. Поддержку соревнованиям традиционно оказала компания «Норникель».

#Владислав Савончик
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