На севере Красноярского края пловцы-экстремалы преодолели 156 км по ледяному Енисею

Заплыв на Енисее начался с самой сложной дистанции в 5 км. Такое расстояние на самой полноводной реке в России ранее еще не преодолевали. Водный маршрут осложняло сильное течение и стремительно меняющиеся погодные условия: от тумана до моросящего дождя. Температура воды в день заплыва составила +14 °C. Контрольное время, за которое участники должны были достичь финиша — 2 часа.