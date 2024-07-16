На севере Красноярского края пловцы-экстремалы преодолели 156 км по ледяному Енисею

Posted 16 июля 2024, 09:03
Published 16 июля 2024, 09:03
Modified 16 июля 2024, 09:20
Updated 16 июля 2024, 09:20
Заплыв на Енисее начался с самой сложной дистанции в 5 км. Такое расстояние на самой полноводной реке в России ранее еще не преодолевали. Водный маршрут осложняло сильное течение и стремительно меняющиеся погодные условия: от тумана до моросящего дождя. Температура воды в день заплыва составила +14 °C. Контрольное время, за которое участники должны были достичь финиша — 2 часа.
Дистанции 500 м и 100 м уже были опробованы на заплыве в 2023 году, контрольное время этих маршрутов — 20 минут и 2 минуты соответственно. К участию в старте были допущены только пловцы, получившие разрешение спортивного врача. За безопасностью участников также бдительно следили спасатели.
Итоги заплыва на каждой дистанции и имена победителей:
К сложной дистанции были допущены исключительно подготовленные спортсмены. Подробно с результатами заплыва можно познакомится по ссылке.
Особенной наградой для каждого участника, занявшего первое место в своей категории, станет возможность принять участие в заплыве серии X-WATERS во Владивостоке в 2025 году.
Среди победителей оказался Кирилл Абросимов, заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр в Токио 2020, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата Европы 2021, серебряный призер XXVI Всемирной летней Универсиады, победитель и призер этапов кубка мира и Европы, многократный чемпион России.
Соревноваться со спортсменом международного уровня мастерства непросто, поэтому Федор Трухин, пришедший на финиш вслед за заслуженным мастером спорта, также отмечен наградой от организаторов.
На чемпионате была и развлекательная программа. На берегу Енисея для гостей с концертной программой выступили творческие коллективы Норильска и Дудинки. Опен-эйр завершился выступлением специального гостя — исполнителя Фогеля. Также в течение дня для участников работала гастрозона, где любой желающий мог попробовать традиционные и местные блюда.
Холодовые заплывы на Таймыре проводятся благодаря совместным усилиям Агентства развития Норильска и команды X-WATERS при содействии администраций Дудинки, Норильска и Таймырского муниципального района. Поддержку соревнованиям традиционно оказала компания «Норникель».