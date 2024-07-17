prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля, 04:45

Published 17 июля, 04:45

Modified 4 октября, 09:51

Updated 4 октября, 09:51

Владельца «Промстроя» Декарда Ханагяна не выпустили из СИЗО

Владельца «Промстроя» не выпустили из СИЗО. Говорят, может уничтожить доказательства

17 июля 2024, 04:45
Фото: t.me/krpronws

Владельца «Промстроя» Декарда Ханагяна не выпустили из СИЗО

Главу и владельца фирмы «Промстрой» Декарда Ханагяна, которого подозревают в картельном сговоре при ремонте дорог в Красноярске, оставили под арестом.

Сторона защиты настаивала на освобождении Ханагяна. Адвокат заявлял, что он не будет влиять на органы следствия и суда и не намерен скрываться от следствия, потому что у него есть квартира в Красноярске, где он живет со своей семьей, стабильный доход и постоянная работа.

Прокурор заявил, что Ханагян может уничтожить еще не обнаруженные и не изъятые доказательства его вины или повляить на свидетелей.

В итоге Красноярский краевой суд решил оставить Ханагяна под арестом.

Главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального САТП Дмитрия Сокирку задержали 27 июня. Их подозревают в картельном сговоре.

По версии следователей, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.

В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму. Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и взыскании суммы сделки в пользу бюджета.

Кроме того, гендиректора «Промстроя» Декарда Ханагяна подозревают в незаконном выведении из организации не менее 33 миллионов рублей через поддельные распоряжения о переводах (часть 1 статья 187 УК РФ).

Гендиректора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна заключили под стражу на два месяца. В прокуратуре сообщили, что он признал свою вину, но «попросил учесть его положительные характеристики, наличие на иждивении ребенка и отправить его под домашний арест».

Читайте также:
В Красноярске с «ПромСтроя» требуют миллиард рублей. Глава компании сидит в СИЗОПрокуратура нашла нарушения в ремонте трамвайных путей. Подрядчик уже под арестомЛогинова отправят в отставку после задержания главы «Промстроя»? Мнение экс-чиновника
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Арест#Прокуратура#СИЗО#Уголовное дело#Адвокат#Промстрой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика