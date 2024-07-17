Владельца «Промстроя» не выпустили из СИЗО. Говорят, может уничтожить доказательства

Posted 17 июля, 04:45
Published 17 июля, 04:45
Modified 4 октября, 09:51
Updated 4 октября, 09:51
Сторона защиты настаивала на освобождении Ханагяна. Адвокат заявлял, что он не будет влиять на органы следствия и суда и не намерен скрываться от следствия, потому что у него есть квартира в Красноярске, где он живет со своей семьей, стабильный доход и постоянная работа.
Прокурор заявил, что Ханагян может уничтожить еще не обнаруженные и не изъятые доказательства его вины или повляить на свидетелей.
В итоге Красноярский краевой суд решил оставить Ханагяна под арестом.
Главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального САТП Дмитрия Сокирку задержали 27 июня. Их подозревают в картельном сговоре.
По версии следователей, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.
В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму. Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и взыскании суммы сделки в пользу бюджета.
Кроме того, гендиректора «Промстроя» Декарда Ханагяна подозревают в незаконном выведении из организации не менее 33 миллионов рублей через поддельные распоряжения о переводах (часть 1 статья 187 УК РФ).
Гендиректора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна заключили под стражу на два месяца. В прокуратуре сообщили, что он признал свою вину, но «попросил учесть его положительные характеристики, наличие на иждивении ребенка и отправить его под домашний арест».
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