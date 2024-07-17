Владельца «Промстроя» не выпустили из СИЗО. Говорят, может уничтожить доказательства

Сторона защиты настаивала на освобождении Ханагяна. Адвокат заявлял, что он не будет влиять на органы следствия и суда и не намерен скрываться от следствия, потому что у него есть квартира в Красноярске, где он живет со своей семьей, стабильный доход и постоянная работа.