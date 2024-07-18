Археологи нашли человеческие кости в центре Красноярска

Posted 18 июля 2024, 02:58
Published 18 июля 2024, 02:58
Modified 18 июля 2024, 03:02
Updated 18 июля 2024, 03:02
Старинные дома — Дом Кусковых» второй половины XIX века и «Жилой дом Н. А. Фон-Эзерского» второй половины XIX века — на Маркса разобрали. Их должны перебрать и восстановить.
В раскопках участвуют научные сотрудники лабораторий и студенты СФУ. Как рассказали в пресс-службе вуза, археологи нашли останки сразу трех человек: взрослого, подростка и ребенка — обнаружили берцовую кость, остатки черепа, крестца и позвонка.
По мнению ученых, раньше здесь проходила граница Покровского некрополя — старейшего в Красноярске кладбище, которое действовало с 30-х годов XVII века до второй половины XVIII века.
По словам археологов, культурный слой Красноярска достигает почти полутора метров.
«Археологические слои сохранились здесь в очень хорошем состоянии. На разрезе мы видим, насколько мощный культурный слой исторического Красноярска — почти 140 сантиметров. Мы обнаружили здесь и следы основания острога, и первой пашни, и останки первых жилых и хозяйственных строений», — рассказал археолог Павел Мандрыка.
Во время раскопок нашли фундаменты построек, предметы быта, посуды и убранства домов, остатки печей, погребов — они датируются XVII–XIX веками. Сейчас раскопки находятся только на начальном этапе: выполнено примерно 5% от общего плана работ.
Раскопки будут продолжаться все лето, после чего ученые приступят к детальному изучению находок. Вполне вероятно, они сделают еще немало открытий.