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Posted 18 июля 2024, 02:58

Published 18 июля 2024, 02:58

Modified 18 июля 2024, 03:02

Updated 18 июля 2024, 03:02

Археологи нашли человеческие кости в центре Красноярска

18 июля 2024, 02:58
В Красноярске при раскопках на месте реконструкции старых домов на Карла Маркса нашли человеческие останки и другие артефакты.

Старинные дома — Дом Кусковых» второй половины XIX века и «Жилой дом Н. А. Фон-Эзерского» второй половины XIX века — на Маркса разобрали. Их должны перебрать и восстановить.

В раскопках участвуют научные сотрудники лабораторий и студенты СФУ. Как рассказали в пресс-службе вуза, археологи нашли останки сразу трех человек: взрослого, подростка и ребенка — обнаружили берцовую кость, остатки черепа, крестца и позвонка.

По мнению ученых, раньше здесь проходила граница Покровского некрополя — старейшего в Красноярске кладбище, которое действовало с 30-х годов XVII века до второй половины XVIII века.

По словам археологов, культурный слой Красноярска достигает почти полутора метров.

«Археологические слои сохранились здесь в очень хорошем состоянии. На разрезе мы видим, насколько мощный культурный слой исторического Красноярска — почти 140 сантиметров. Мы обнаружили здесь и следы основания острога, и первой пашни, и останки первых жилых и хозяйственных строений», — рассказал археолог Павел Мандрыка.

Во время раскопок нашли фундаменты построек, предметы быта, посуды и убранства домов, остатки печей, погребов — они датируются XVII–XIX веками. Сейчас раскопки находятся только на начальном этапе: выполнено примерно 5% от общего плана работ.

Раскопки будут продолжаться все лето, после чего ученые приступят к детальному изучению находок. Вполне вероятно, они сделают еще немало открытий.

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