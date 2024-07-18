Фокус внимания — улица Вавилова

Ремонт на Вавилова пройдет в два этапа. Первый завершится в конце июля — начале августа, далее ограничение сдвинется на участок автодороги, расположенный по соседству, ближе к улице Затонской. Здесь работы продлятся до конца сентября. По завершении территорию благоустроят, ей вернут первоначальный вид.



Чтобы горожане не оставались без горячей воды, энергетики уже смонтировали временный трубопровод. Кроме обновления ветхих коммуникаций, энергетики заменят по Вавилова разрушенные железобетонные конструкции, защищающие трубы не только от грунтовых вод, но и вибраций тяжелого транспорта. Кстати, на Красноярском рабочем обнаружилось, что они выполнены из кирпича. Это грубое нарушение, такой лоток разрушается, пропуская влагу, труба быстро ржавеет. Но в далеком 1964 году, когда их укладывали, возможно, были другие представления о том, что правильно. Сейчас СГК меняет кирпич на железобетон — так надежнее.