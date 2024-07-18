Фокус внимания — улица Вавилова

Posted 18 июля 2024, 04:38
Published 18 июля 2024, 04:38
Modified 19 июля 2024, 03:18
Updated 19 июля 2024, 03:18
Энергетики СГК начали масштабную перекладку коммуникаций по улице Вавилова в Красноярске. Для работ пришлось ограничить движение, перенаправив потоки автотранспорта по соседним улицам. Но конечная цель работ оправдывает все неудобства — ненадежный участок теплосети будет заменен, а горожане спокойно встретят зиму.
От магистрального участка теплосети по улице Вавилова в границах дома №14 и улицы Затонской получают тепло и горячую воду несколько десятков жилых домов Свердловского района Красноярска. Трубы в этой части города эксплуатировались более полувека и уже полностью выработали свой нормативный ресурс — в прошлом году для устранения дефектов и повреждений коммуникаций специалисты СГК выезжали сюда несколько раз.
Участок теплосети протяженностью более 450 метров трудоёмкий для энергетиков: он расположен под проезжей частью улицы с интенсивным движением автотранспорта, которое пришлось ограничить. Сдвинулась и схема передвижения общественного транспорта. Для удобства горожан на время ремонтных работ энергетики установили пять остановочных пунктов по Затонской и Семафорной.
Ремонт на Вавилова пройдет в два этапа. Первый завершится в конце июля — начале августа, далее ограничение сдвинется на участок автодороги, расположенный по соседству, ближе к улице Затонской. Здесь работы продлятся до конца сентября. По завершении территорию благоустроят, ей вернут первоначальный вид.
Чтобы горожане не оставались без горячей воды, энергетики уже смонтировали временный трубопровод. Кроме обновления ветхих коммуникаций, энергетики заменят по Вавилова разрушенные железобетонные конструкции, защищающие трубы не только от грунтовых вод, но и вибраций тяжелого транспорта. Кстати, на Красноярском рабочем обнаружилось, что они выполнены из кирпича. Это грубое нарушение, такой лоток разрушается, пропуская влагу, труба быстро ржавеет. Но в далеком 1964 году, когда их укладывали, возможно, были другие представления о том, что правильно. Сейчас СГК меняет кирпич на железобетон — так надежнее.
Есть много правил, регламентирующих замену труб. Просто выкопать землю нельзя — склон в траншее должен быть под определенным углом, за этим наблюдает геодезист. А к сварочным работам допускают только специалистов, у которых есть лицензия. Причем после сварки приезжает проверка и замеряет приборами, насколько качественно все сделано. Каждый этап работ контролируется.
Объект на Вавилова является продолжением работ, которые уже завершились на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Цирка. Именно на этих улицах сходятся магистральные сети ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые позволяют резервировать дома в непредвиденных ситуациях. После проведения капитального ремонта по улицам Красноярский рабочий и Вавилова город получит совершенно новую, а главное надежную систему теплоснабжения на одной из главных магистралей правобережья Красноярска.
Сегодня в столице края работа идет на 25 участках, включая объекты в центральной части города, для которых потребовалось ограничение дорожного движения.
Работы этого года — продолжение большой программы обновления системы теплоснабжения, ее начали в 2020 году. Ежегодно компания перекладывает и строит до 50 километров теплосетей, а за четыре года объем превысил 200 км. Это примерно 10% от общего объема городских теплотрасс. Но главное не объемы и километры, а спокойная зима с надежным теплом, что и подтверждает прошедший отопительный сезон. Большая программа стала возможна благодаря принятию долгосрочного тарифа и созданию возможностей для развития энергетики.