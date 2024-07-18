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Posted 18 июля 2024, 01:55

Published 18 июля 2024, 01:55

Modified 18 июля 2024, 03:23

Updated 18 июля 2024, 03:23

Красноярцев зовут на йогу с собаками. Куда и когда?

18 июля 2024, 01:55

Красноярцев зовут на занятий йогой с собаками

Красноярцев зовут на хатха-йогу с собаками. Рассказываем, как туда попасть.

Занятие 21 июля в 9:00 организует волонтерский центр «Доброе дело» — оно бесплатное. На занятии йогой можно будет познакомиться с собаками из приюта «Простоквашино».

Хатха-йога — это разновидность практик, которые объединяют позы, дыхательные упражнения и концентрацию внимания.

Как отмечают в центре, на занятие можно прийти и людям без опыта в хатха-йоге. Возраст тоже не ограничен.

Для участия нужно зарегистрироваться. Само занятие пройдет в Кировском районе — точный адрес организаторы высылают после регистрации.

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