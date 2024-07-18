Красноярцев зовут на йогу с собаками. Куда и когда?

Posted 18 июля 2024, 01:55
Published 18 июля 2024, 01:55
Modified 18 июля 2024, 03:23
Updated 18 июля 2024, 03:23
Занятие 21 июля в 9:00 организует волонтерский центр «Доброе дело» — оно бесплатное. На занятии йогой можно будет познакомиться с собаками из приюта «Простоквашино».
Хатха-йога — это разновидность практик, которые объединяют позы, дыхательные упражнения и концентрацию внимания.
Как отмечают в центре, на занятие можно прийти и людям без опыта в хатха-йоге. Возраст тоже не ограничен.
Для участия нужно зарегистрироваться. Само занятие пройдет в Кировском районе — точный адрес организаторы высылают после регистрации.