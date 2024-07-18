В Красноярске мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки

По словам очевидцев, неизвестный в 6 утра начал стрелять из пневматического оружия. Судя по кадрам видеозаписи, мужчина стрелял в сторону припаркованных автомобилей и детской площадки. На данный момент не известно, пострадал ли кто-то от действий незнакомца.