В Красноярске мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки

Posted 18 июля 2024, 03:30
Published 18 июля 2024, 03:30
Modified 19 июля 2024, 04:34
Updated 19 июля 2024, 04:34
Ролик появился в телеграм-канале «Борус. Люди». Сообщается, что все произошло в одном из жилых дворов на улице 9 Мая.
По словам очевидцев, неизвестный в 6 утра начал стрелять из пневматического оружия. Судя по кадрам видеозаписи, мужчина стрелял в сторону припаркованных автомобилей и детской площадки. На данный момент не известно, пострадал ли кто-то от действий незнакомца.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД рассказали, что сообщений и заявлений в полицию не поступало.
Сотрудники ведомства инициировали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.