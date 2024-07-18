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Posted 18 июля 2024, 03:30

Published 18 июля 2024, 03:30

Modified 19 июля 2024, 04:34

Updated 19 июля 2024, 04:34

В Красноярске мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки

18 июля 2024, 03:30
На левобережье Красноярска неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия. Мужчина стрелял хаотично и без разбора.

Ролик появился в телеграм-канале «Борус. Люди». Сообщается, что все произошло в одном из жилых дворов на улице 9 Мая.

По словам очевидцев, неизвестный в 6 утра начал стрелять из пневматического оружия. Судя по кадрам видеозаписи, мужчина стрелял в сторону припаркованных автомобилей и детской площадки. На данный момент не известно, пострадал ли кто-то от действий незнакомца.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД рассказали, что сообщений и заявлений в полицию не поступало.

Сотрудники ведомства инициировали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  • Ранее мы рассказывали о том, как красноярцы по пути на озеро поссорились с мужчиной на дороге. В результате все закончилось погоней, стрельбой из «пневмата» и разбитой машиной.
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Оружие#Стрельба
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