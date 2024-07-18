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Posted 18 июля 2024, 06:05

Published 18 июля 2024, 06:05

Modified 19 июля 2024, 04:42

Updated 19 июля 2024, 04:42

В полиции подтвердили, что возбудили дело против брата жены Гольдмана

18 июля 2024, 06:05
В полиции подтвердили, что возбудили уголовное дело против брата жены экс-депутата Романа Гольдмана — Никиты Михеева.

В начале июня в полиции сообщали, что задержали 33-летнего родственника экс-депутата Гольдмана задержали в Красноярске по подозрению в незаконном обороте средств платежей. В полиции тогда не стали раскрывать имя родственника.

Журналисты утверждали, что речь идет о брате жены Гольдмана — Никите Михееве. Ему 33 года. Жену зовут Анастасия Михеева, но она сменила фамилию на Гольдман.

Во время встречи с журналистами 18 июля глава краевого МВД Александр Речицкий отвечал на вопросы о расследовании дел против Гольдмана. Во время этого он назвал имя Михеева.

«Из уголовного дела в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении Михеева, являющегося братом супруги Гольмана, в действиях которых высматриваются признаки преступлений по части 1 статьи 173.2 это незаконное использование документов для образования, создания, реорганизации юридического лица. И по статье 187, неправомерный оборот средств платежей УК РФ», — заявил Речицкий.

Против самого Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находитсяв «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

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