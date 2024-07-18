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Posted 18 июля 2024, 06:40

Published 18 июля 2024, 06:40

Modified 19 июля 2024, 06:08

Updated 19 июля 2024, 06:08

В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске

18 июля 2024, 06:40
В полиции рассказали о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Глава краевого МВД Александр Речицкий заявил, что к ним относятся «радушно и толерантно».

Во время встречи с журналистами 18 июля глава краевого МВД Александр Речицкий рассказал, что на учете в крае состоят 66 958 мигрантов — их стало больше на 6%. Из них 71% — это трудовые мигранты. В основном они работают в сфере строительства и ремонта авто.

Как заявил Речицкий, полиция, несмотря на «достаточно толерантное, доброе и радушное» отношение к иностранцам, будет «жестко пресекать» нарушения правопорядка.

«Любое нарушение правопорядка со стороны иностранных граждан будет пересекаться очень жёстко, в рамках закона, вплоть до депортации и возбуждения соответствующих уголовных дел, и изоляции этих граждан от общества», — сказал Речицкий.

По словам главы краевого МВД, полицейские с начала 2024 года провели около 4 тысяч рейдов по поиску мигрантов — по их итогам выявили более 4463 нарушений миграционного законодательства.

1042 мигранта получили штрафы с выдворением из РФ — это, по словам Речицкого, в два раза больше, чем в 2023 году.

  • Ранее стало известно, что Красноярский край вошел в число регионов, в которых сократят допустимую долю иностранных работников в 2025 году.
  • Еще в крае хотят запретить работодателям нанимать мигрантов-таксистов и продавцов алкоголем — проект указа губернатора об этом опубликовало правительство в начале июля.
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