В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске

Во время встречи с журналистами 18 июля глава краевого МВД Александр Речицкий рассказал, что на учете в крае состоят 66 958 мигрантов — их стало больше на 6%. Из них 71% — это трудовые мигранты. В основном они работают в сфере строительства и ремонта авто.